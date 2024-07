Bezirksliga SBFV: FC Tannheim und DJK Villingen bestreiten Eröffnungsspiel

1 Mit einem attraktiven Heimspiel und VS-Derby kann der FC Tannheim nach seinem Bezirksliga-Aufstieg loslegen. Foto: Holger Rohde

Am Freitag, 23. August geht es in der Bezirksliga mit dem Duell der beiden letztjährigen A-Meister los. VfB Villingen empfängt SG Riedöschingen.









Link kopiert



Der FC Tannheim und die DJK Villingen bestreiten am Freitag, 23. August (19 Uhr) die Saisoneröffnung in der Bezirksliga. Am ersten Spieltag geht es am Samstag, 24. August mit folgenden Paarungen weiter: 15 Uhr: SV Aasen – FC Bräunlingen, 15. 30 Uhr: VfB Villingen – SG Riedöschingen, 16 Uhr: FC Löffingen – SV Hinterzarten und SG Dauchingen/Weilersbach – FC Furtwangen. Abgeschlossen wird der erste Spieltag am Sonntag (jeweils 15 Uhr) mit den drei Paarungen: SV Hölzlebruck – SG Marbach/Rietheim, FV Tennenbronn – SV Geisingen und TuS Bonndorf – SG Kirchen-Hausen.