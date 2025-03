Bezirksliga: VfB Villingen – SG Marbach/Rietheim 1:3 (1:1). Es war einmal mehr ein Duell, in dem nicht die Torschützen die eigentlichen Matchwinner waren, sondern es war Pascal Richter: Der „Zehner“ war mit viel Laufbereitschaft und Übersicht an allen drei Treffern der SG Marbach maßgeblich beteiligt.

Marbach erwischte den besseren Start und hatte in Pascal Richter (5.) die erste Chance, die VfB-Keeper Jens Böger allerdings entschärfte. Kurze Zeit später legte Richter am Strafraum den Ball für Dominic Fischer quer. Der Kapitän schob aus 20 Metern überlegt und platziert zum 1:0 (8.) ein. In der Folge entwickelte sich ein Duell mit vielen schnellen, technischen Ballstafetten und zielstrebigen Angriffen auf beiden Seiten.

Schön herausgespielte Tore

Kurz vor der Pause wurde der VfB für seinen Kampfgeist belohnt. Furkan Sari ging über links in den Strafraum Richtung Grundlinie, legte von dort auf Adem Sari zurück. Dieser nutzte die Vorlage, um Schlussmann Sinan Kavuz per Flachschuss zum 1:1-Ausgleich (39.) zu überwinden.

Nach dem Seitenwechsel gab der Gast allerdings erneut gleich den Ton an und entschied die Begegnung letztlich mit einem Doppelschlag innerhalb von nicht einmal 120 Sekunden nach fast einer Stunde für sich. Torjäger Marco Effinger sorgte bei einem Konter nach Zuspiel von Pascal Richter mit seinem zwölften Saisontreffer in der 56. Minute für das 1:2.

Kurze Zeit später legte Luis Richter den dritten Treffer nach (58.). Dabei wurde er herrlich über die rechte Seite an der Strafraumgrenze von seinem Bruder Luis freigespielt und schoss flach ins Eck ein.

SG Marbach/Rietheim im Stil eines Topteams

Obwohl der VfB bis Mitte der zweiten Hälfte viermal wechselte, konnte er die frischen Kräfte nicht zu neuen Impulsen und dem Anschlusstreffer nutzen, um noch einmal für Spannung und eine Aufholjagd zu sorgen. Die SG Marbach/Rietheim brachte den Vorsprung im Stil einer Spitzenmannschaft sicher nach Hause und mischt somit weiterhin in der Bezirksliga unter den Top 4 mit.

Die Trainerstimmen

Marco Effinger/René Riegger, SG Marbach/Rietheim: „In erster Linie geht es im ersten Spiel nach der Winterpause darum, dass wir drei Punkte holen. Damit wir vorne dabei bleiben,weil wir nächste Woche das Spitzenspiel gegen Tennenbronn auf eigenem Platz haben. Es war ein wichtiger und am Ende verdienter Sieg für uns. Die frühen Tore zu Beginn jeder Halbzeit haben uns in die Karten gespielt.

Adem Sari, VfB Villingen: „Für uns ging es im ersten Spiel darum, dass wir uns mit den neuen Spielern und Rückkehrern im System finden und gut dagegenhalten. Dies ist uns trotz des frühen Rückstandes in der ersten Halbzeit bis zur Pause immer besser gelungen. Nach dem Wechsel fielen die beiden Treffer zum 1:2 und 1:3 zu schnell. Insgesamt hatten wir mehr Ballbesitz als der Gegner. Es war für uns ein Punktgewinn drin.“

Die Statistik

VfB Villingen: Böger - Pompa, Grottke, Atar (67. Ali Sari), Samcar (59. Haji), Bulut, F. Sari (79. D´Acunto), Süzer, Redzepovic (59. Restle), Karakuscu (64. Bayrak), Ad. Sari.

SG Marbach/Rietheim: Kavuz - Körber, Burkard, Tränkle, Fischer (87. Gißler), P. Richter, L. Richter (69. Aschenbrenner), Effinger, N. Finkbeiner, L. Finkbeiner, Ferragina (78. Mauch).

Tore: 0:1 Fischer (8.), 1:1 Ad. Sari (39.), 1:2 Effinger (56.), 1:3 L. Richter (58.).

Schiedsrichter: Adnan Dracid (Gutmadingen).

Zuschauer: 110.