Ohne externe Neuzugänge setzt die SG Dauchingen/Weilersbach in der neuen Bezirksliga-Saison auf ein eingespieltes Team und auf einige Nachwuchsspieler. Ein einstelliger Tabellenplatz soll am Ende wieder in der Endabrechnung stehen.

Die dritte Spielzeit für die SG Dauchingen nach der Rückkehr in die Bezirksliga stellt für die Mannschaft um Trainer Roman Neumann eine Unbekannte dar. Die große Frage lautet: Können die SG-Akteure nach Platz acht (2024) und Rang sechs (2025) noch einen draufsetzen, oder geht es in erster Linie doch in der kommenden Runde um den Klassenerhalt?

Drei Leistungsträger gehen

Roman Neumann zeigt sich momentan zurückhaltend bei dem Thema. Der Hintergrund: Es gab personell drei gewichtige Abgänge. Abwehr-Haudegen Alexander Langhirt beendete – wie Marcel Geiger – seine Laufbahn. Angreifer Mike Köhler zog es zurück zum SV Seitingen-Oberflacht. „Alle drei sind echte Persönlichkeiten. Diese Abgänge tun uns sicherlich weh“, so der SG-Coach.

Die Hoffnungsträger

Neumann hofft, dass Routinier und Spieler-Co-Trainer Tom Zepf seine Scorer-Qualitäten in Sachen Tore, Vorlagen und besonders Standards beibehält. In den vergangenen beiden Bezirksligajahren traf Zepf 32 Mal (19+12). Außerdem setzten die Dauchinger auf Angreifer Benedikt Laufer, der in den beiden vergangenen Jahren 38 Tore erzielte.

Alexander Port, der bisher als Student in Schwenningen mit einem Zweitspielrecht vom pfälzischen Verbandsligisten SC Hauenstein ausgestattet war, steht der SG weiterhin zur Verfügung.

Die SG Dauchingen/Weilersbach baut auf einen erfolgreichen Start als Grundlage für eine solide Saison. „Um in der Tabelle vorne mitzumischen, müssen wir die Balance finden, über einen längeren Zeitraum hinweg etwas erreichen zu wollen und bei zwei, drei Siegen hintereinander nicht nachzulassen. Da braucht es mehr Intensität“, zeigt es Roman Neumann auf.

Die jungen Spieler sind ein wichtiger Teil

Der Coach möchte auch weiterhin viel auf die Eigengewächse setzen. Talente wie Marcel Krezalek, Niklas Halder, Leon Schmidt oder Jetmir Bruqi sollen sich kontinuierlich weiterentwickeln. Dies dürfte den Sportlichen Leiter Mike Baumann besonders freuen, den Neumann in der Zusammenarbeit ausdrücklich lobt, „weil er immer eine sehr große Unterstützung darstellt“.

Die Bezirksliga erwartet Roman Neumann „als ausgeglichen mit sieben, acht Teams, die unter die Top 5 kommen können. Meine Topfavoriten sind Furtwangen, Tennenbronn und Gutmadingen.“

Testspiele und Saisonstart

Beim Rundenbeginn am Samstag, 23. August, gastiert die SG Dauchingen/Weilersbach beim SV Hinterzarten. Zuvor spielen die Dauchinger am Sonntag, 17. August (15 Uhr), in der ersten Bezirkspokalrunde gegen den Bezirksliga-Aufsteiger FC Brigachtal. Bis dahin testet die SG noch beim SV Dietersweiler (9. August) sowie daheim gegen die SG Aichhalden/Rötenberg (14. August).

Die bisherigen Testspiele verliefen unterschiedlich aussagekräftig: Zuletzt gab es ein 2:1 gegen die SG 08 Schramberg/Sulgen, davor liefen torreiche Partien gegen den SV Obereschach (6:0), gegen die SG Deißlingen/Lauffen (2:8) und gegen den SV Marschalkenzimmern (7:2).