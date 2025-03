127 Minuten Spielzeit und vier Elfmeter – was war in Bräunlingen los?

1 Adem Sari (links) erlebte mit dem VfB Villingen ein spektakuläres Bezirksliga-Kellerduell und sorgte per Elfmeter für den 5:4-Siegtreffer. Foto: Holger Rohde

In einem kuriosen Kellerduell der Bezirksliga SBFV gewinnt der VfB Villingen mit 5:4 bei den Bräunlingern. Die offizelle Statistik sorgt für Verwirrung.









Das Bezirksliga-Kellerduell zwischen Schlusslicht FC Bräunlingen und dem VfB Villingen sorgte am Wochenende in mehrerlei Hinsicht für allerlei Kuriositäten und Schrecksekunden. Am Ende siegte der Gast aus Villingen mit 5:4. Für Verwirrung sorgte die offizielle Statistik.