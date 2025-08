Bezirksliga – Saison 2025/26: So möchte der neue Coach der SG Marbach/Rietheim vorgehen

Die SG Marbach/Rietheim startet mit neuem Trainer und klaren Ambitionen in die Bezirksliga-Saison. Carmine Italiano will das vorhandene Potenzial nutzen und die Top 5 ins Visier nehmen.

Bezirksliga: „Neue Besen kehren gut“ – unter diesem Motto geht die SG Marbach/Rietheim mit Trainer Carmine Italiano in die neue Bezirksliga-Saison. Ziel: Ein Platz unter den Top 5. Der erfahrene Coach, der Stationen in Riedöschingen, Tennenbronn und Pfaffenweiler hinter sich hat, lobt den vorhandenen Kader: „Da ist viel Substanz. Es braucht keine Grundlagenschulung – nur Feintuning.“

Besonders der ausgeprägte Teamgeist habe ihn beeindruckt. Vieles funktioniere bereits, das müsse man als neuer Trainer nicht zwanghaft ändern.

Direkt ein schwieriger Start

Die Bezirksliga sieht Italiano in diesem Jahr als besonders ausgeglichen an: „Es gibt keinen klaren Favoriten und auch keine sicheren Absteiger wie in den Vorjahren.“ Sieben bis acht Teams hätten das Potenzial, unter die Top 5 zu kommen – die SG MaRi will dazugehören. Der Start in die Saison ist anspruchsvoll: Nach dem Eröffnungsspiel am Freitag, 22. August, beim Aufsteiger FC Brigachtal warten mit dem FC Gutmadingen, die DJK Donaueschingen und dem FV Tennenbronn drei Hochkaräter.

Italiano weiß: „In den letzten Jahren wurde eine gute Platzierung oft in der Vorrunde verspielt. Das darf uns nicht wieder passieren.“

Fitness im Vordergrund

Ein Schwerpunkt in der Vorbereitung lag daher auf der Fitness. „Wir müssen vom ersten Spiel an voll da sein“, betont der Coach. Offensiv sieht sich die SG sehr gut aufgestellt – mit Passsicherheit im Mittelfeld durch Dominic Fischer und Fabio Mauch, einem erfahrenen Innenverteidiger-Duo mit Julian Körber und Manuel Tränkle sowie mehreren treffsicheren Angreifern wie Marco Effinger, Flario Ferragina und Luis Richter.

Auch Patrick Bronner könnte nach langer Verletzung wieder einsteigen – fast wie ein Neuzugang. In der Defensive fordert Italiano jedoch klare Verbesserungen: „59 Gegentore in der Vorsaison sind zu viel – da müssen wir stabiler werden.“

Positiv bewertet der Coach auch den Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga A1: „Für uns ist das wertvoll. Spieler, die in der Bezirksliga nicht zum Zug kommen, können sich dort auf hohem Niveau weiterentwickeln.“