Bezirksliga-Relegation: FC Hechingen bleibt drin

Gegen den TSV Benzingen ist die Mannschaft des Trainergespanns Joso Zupan und Jovan Djermanovic nicht die bessere, aber am Ende beim 4:2-Sieg die clevere Mannschaft.
Deutlich in der Überzahl waren die Benzinger Anhänger bei diesem Relegationsspiel, bei dem am Ende beide Mannschaften aufsteigen konnten. Denn für den Verlierer blieb die Hoffnung auf einen Sieg des TSV Straßberg am Sonntag. Aber die Kleiner-Elf verpasste mit einem 2:3 gegen die Sportfreunde Gechingen die Rückkehr in die Landesliga 3.