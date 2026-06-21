Bezirksliga-Relegation: FC Hechingen bleibt drin

Gegen den TSV Benzingen ist die Mannschaft des Trainergespanns Joso Zupan und Jovan Djermanovic nicht die bessere, aber am Ende beim 4:2-Sieg die clevere Mannschaft.

Deutlich in der Überzahl waren die Benzinger Anhänger bei diesem Relegationsspiel, bei dem am Ende beide Mannschaften aufsteigen konnten. Denn für den Verlierer blieb die Hoffnung auf einen Sieg des TSV Straßberg am Sonntag. Aber die Kleiner-Elf verpasste mit einem 2:3 gegen die Sportfreunde Gechingen die Rückkehr in die Landesliga 3.

Den besseren Start erwischte der TSV Benzingen, der mit hohem Pressing und viel Dynamik in den ersten Minuten mutig die Akzente setzte. Der FC Hechingen war um Spielkontrolle bemüht, leistete sich aber doch einige Ungenauigkeiten.

Doppelchance durch Nico Pfaff

Die erste Chance war gleich eine Doppelchance. Benzingens Nico Pfaff wurde in der 10. Minute von Johannes Kraus über rechts schön in Szene gesetzt. Benzingens bester Goalgetter traf aber aus kurzer Distanz den Ball nicht sauber und es gab „nur“ Ecke. Diese hatte es aber in sich. Johannes Kraus brachte den Ball an den Fünfmeterraum, dort war wieder Nico Pfaff im Mittelpunkt. Er setzte den Kopfball etwas zu zentral, so dass FCH-Keeper Cem Kizgin mit einem Reflex den Ball noch über die Latte lenken konnte.

Hechingen kam auch danach nicht besser ins Spiel und leistete sich zwei Gelbe Karten – insgesamt waren es sechs und eine Gelb-Rote gegen Trainer Joso Zupan wegen Meckerns. Vor 700 Zuschauern ergaben sich aber immer wieder Räume für den spielstarken Favoriten. Abschlüsse blieben aber Mangelware.

Benzingen unglücklich

In der 21. Minute war es Johannes Kraus, der in aussichtsreicher Position angespielt wurde. Die gute Gelegenheit wurde aber unter Mitwirken des Verteidigers unglücklich verstolpert. Ein 1:0 für den TSV Benzingen wäre nicht unverdient gewesen.

Sladjan Stoilkov mit Köpfchen

Stattdessen kam der FC Hechingen über Standards in die Partie. Ein Freistoß aus zentraler Position aus 25 Metern landete noch in der Mauer. Kurz darauf brachte Kaan Akkaya einen Eckball butterweich an den Fünfmeterraum. Dort verwandelte Sladjan Stoilkov per Kopf zur 1:0-Führung des Favoriten.

Favorit behält die Ruhe

Das Tempo ging auch aufgrund der hohen Temperaturen danach flöten, und bis zur Pause gab es außer einer weiteren Gelben Karte für Hechingen nichts Bemerkenswertes. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts flatterten ein gelber und ein schwarzer Luftballon über den Rasen – ein vermeintlich gutes Omen für den TSV Benzingen?

Benzingen gleicht aus

Dieser kam in der 56. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kapitän Kevin Maier zum 1:1-Ausgleich. „In dieser Phase waren wir dem Führungstreffer nahe“, analysierte Patrick Bach, für den es das letzte Spiel für den TSV Benzingen war. Der FC Hechingen brachte nach einer Stunde frisches Personal auf den Platz.

Gino Rizzo lässt FCH wieder jubeln

Nach der zweiten Trinkpause gelang aber dem FCH dann das 2:1. Beteiligt war der eingewechselte Ekrem Hajra, der sich stark im gegnerischen Strafraum behauptete und den Ball quer legte auf den ebenfalls eingewechselten Matchwinner Gino Rizzo, der den Ball schön in die lange Ecke setzte.

Die spielentscheidende Szene

Das war in der 75. Minute und nur fünf Minuten später gab es eine kuriose und auch spielentscheidende Szene: Tim Maier eilte aus seinem Tor und nahm den Ball mit der Hand unter gegnerischem Druck auf, allerdings war er einige Zentimeter außerhalb des Strafraums. Der Linienrichter signalisierte dies dem Unparteiischen, der sofort die Rote Karte zückte und auf Freistoß entschied. Maier musste runter, und Patrick Bach kam für ihn ins Tor. Beim anschließenden FCH-Freistoß war aber auch er machtlos gegen den Torschützen zum 3:1, Rovinson Beka.

Die Hechinger Spieler feierten diesen Treffer direkt vor den aufgebrachten Benzinger Fans. Diese Unsportlichkeit weckte viel Unmut. Sportlich warf Benzingen nun wütend alles nach vorne und kam tatsächlich noch zum 2:3 durch einen der besten Spieler auf dem Platz, Leon-Luca Westhauser. Zu mehr sollte es jedoch in der Nachspielzeit nicht mehr reichen. Vielmehr erzielte Hechingen das 4:2 in Person von Doppeltorschütze Gino Rizzo.Der FC spielt somit auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Das wurde noch gebührend gefeiert. FC Hechingen: Kizgin – Stolkov, Jelic, Mujagic (58. Bilaver), K. Akkaya (69. Anani Molevi), Loulendo (61. Golz), Dizdarevic, Alafari (90.+1 O. Akkaya), Ezgin (46. Rizzo), Ioakimidis, Beka. TSV Benzingen: T. Maier – Pfaff, Westhauser, Kraus, Bantle (62. Reiser), Belz, Schoser, Mazur, Göz, K. Maier (80. Bach), Ipsen (70. Stegmeyer). Tore: 1:0 Sladjan Stoilkov (30.), 1:1 Kevin Maier (56./Elfmeter), 2:1 Gino Rizzo (75.), 3:1 Rovinson Beka (83.), 3:2 Leon-Luca Westhauser (89.), 4:2 Gino Rizzo (90.+8). Schiedsrichter: Maximilian Hügel (Degerschlacht) mit Viktor Bauer und Tom Hartmann. Zuschauer: 700.

Jubel über den Klassenerhalt

FC Hechingen – TSV Benzingen 4:2 (1:0)