Bezirksliga Offenburg: Spielertrainer Ümit Sem führt FV Sulz mit Doppelpack zum Heimsieg

Der Spielertrainer des FVS Ümit Sem hat mit zwei Toren in der 20. und 32. Minute sein Team früh auf die Siegerstraße gebracht.
SC Offenburg - SV Mühlenbach 3:1 (0:1). Der SCO bleibt weiter mit Rennen um den Aufstieg. Die Schwarz-Weißen von Tobias Meister gerieten zwar durch einen nach Foul von Vujevic von Fabian Müller verwandelten Strafstoß in Rückstand, hatten aber in einer ausgeglichenen ersten Hälfte etwas mehr Ballbesitz, noch ohne davon zu profitieren. Nach dem Pausentee leitete Jakob Yildirim mit seinem neunten Saisontreffer die Wende ein. Nach knapp einer Dreiviertelstunde traf Offenburgs Torjäger Yll Ibishi dann zunächst zum 2:1, drehte also das Ergebnis. In der Nachspielzeit war es Yll vorbehalten, den Sieg endgültig einzutüten. Tore: 0:1 Müller (20./FE), 1:1 Yildirim (53), 2:1 und 3:1 Ibishi (70. und 90.+1.).