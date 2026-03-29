Bezirksliga Offenburg: Spielertrainer Ümit Sem führt FV Sulz mit Doppelpack zum Heimsieg

SC Offenburg - SV Mühlenbach 3:1 (0:1). Der SCO bleibt weiter mit Rennen um den Aufstieg. Die Schwarz-Weißen von Tobias Meister gerieten zwar durch einen nach Foul von Vujevic von Fabian Müller verwandelten Strafstoß in Rückstand, hatten aber in einer ausgeglichenen ersten Hälfte etwas mehr Ballbesitz, noch ohne davon zu profitieren. Nach dem Pausentee leitete Jakob Yildirim mit seinem neunten Saisontreffer die Wende ein. Nach knapp einer Dreiviertelstunde traf Offenburgs Torjäger Yll Ibishi dann zunächst zum 2:1, drehte also das Ergebnis. In der Nachspielzeit war es Yll vorbehalten, den Sieg endgültig einzutüten. Tore: 0:1 Müller (20./FE), 1:1 Yildirim (53), 2:1 und 3:1 Ibishi (70. und 90.+1.).

SV Haslach - Zeller FV 1:1 (1:1). Die Zuschauer in Haslach sahen eine ausgeglichene Begegnung, in der die gastgebende Leukel-Elf die etwas besseren Torchancen hatte. Und es begann für den SVH auch sehr gut: nach weniger als zehn Spielminuten traf Joel Silzer zum 1:0. Doch die Führung hielt nicht lange. Denn nach Foul an Spielertrainer Fabian Herrmann glich Gabriel Gallus per Strafstoß aus. Im weiteren Verlauf suchen beide Teams den Türöffner zum Sieg, blieben aber erfolglos. Tore: 1:0 Silzer( 9.), 1:1 Gallus (24./FE).

Unterharmersbach schockt Dinglingen

VfR Elgersweier - SV Steinach 1:0 (1:0). Der VfR fand nicht wie gewohnt in die Spur, bestimmte zwar mehrheitlich das Geschehen, doch zwingende Möglichkeiten waren eher von Seltenheit. Elgersweier hatte zwar deutlich mehr vom Spiel, doch man tat sich in der Offensive schwer. Erst als alle mit einer torlosen ersten Hälfte rechneten, fiel das spielentscheidende Tor. Tim Kempf traf Sekunden vor dem Pausenpfiff ins Herz der Gäste aus Steinach. Auch der zweite Abschnitt war kein Augenschmaus. Vieles blieb dem Zufall überlassen. Tore: 1:0 Kempf (45.) FV Unterharmersbach - FV Dinglingen 3:2 (2:1). Für eine Überraschung sorgte der FV aus Unterharmersbach. Die Truppe von Stephan Schmid schickte den aus Dinglingen angereisten Favoriten mit 3:2-Toren auf die Heimreise. Damit hatte niemand gerechnet, denn Dinglingen bot zuletzt starke Vorstellungen und war auf dem Vormarsch. Und es begann auch gut für die Lahrer: Thomas Klein nutzte eine der ersten Möglichkeiten der Gäste zur frühen Führung. Alle schien nach Plan zu laufen. Doch als Tobias Munz nur wenig später ausgleichen konnte, standen beide wieder bei Null. Tschiggfrei war es nach gut einer halben Stunde vorbehalten, den FVU in Front zu bringen. Bulgakkov gab die passsende Antwort, aber Riehle konterte in der Nachspielzeit. Tore: 0:1 Klein (8.), 1:1 Munz (19.), 2:1 Tschiggfrei (33./FE), 2:2 Bulgakov (81.), 3:2 Riehle (90.+4).

SV RUst patzt gegen Oberschopfheim

SV Rust - SV Oberschopfheim 0:2 (0:1). Der große Favorit, die Blauen von Luca Grösser leisteten sich nach der letzten Auswärtsniederlage den zweiten Ausrutscher. Auf eigenem Grün kam der SVR mitnichten an die letzten guten Vorstellungen heran und musste den Gelb-Schwarzen Sieg und Punkte überlassen. Oberschopfheim reiste nach Rust, um sich gut zu verkaufen, liebäugelte mit einem Punkt. Dass es nach neunzig Minuten derer drei waren, ist für die Jung-Männer ein wichtiges Signal, denn der Auswärtserfolg hat ihnen im Abstiegskampf wieder etwas Luft verschaffen. Matchwinner war der zweifache Torschütze Nico Beiser. Tore: 0:1 und 0:2 Beiser (34. und 93.+3.). Rote Karte: Schwend (74. SV Oberschopfheim). FV Sulz - SV Diersheim 3:0 (2:0). Auch der FV Sulz bewegt sich weiter nach vorne. Den Hauptanteil am glatten 3:0-Heimerfolg über den starken Neuling aus Diersheim gebührt dem Sulzer Spielertrainer Ümit Sen, der mit seinem Doppelpack das Spiel seiner Schützlinge schon früh in die richtige Richtung lenkte. Der Heimsieg an der Sulzer Stellfalle geht zwar in Ordnung, ist mit drei Toren aber etwas zu deutlich ausgefallen. Was der FV Sulz besser konnte, war die Effektivität, sie nutzen ihre Möglichkeiten konsequent. Allen voran Ümit Sen. Nach zwanzig Minuten traf er zum 1:0 und nur eine Viertelstunde später ließ er das 2:0 folgen. Deger sorge spät für das 3:0 und die Entscheidung. Tore: 1:0 und 2:0 Sen (20. und 33.), 3:0 Deger (90.+3).

Seelbach verliert den Anschluss

FSV Seelbach - FC Ettenheim-Altdorf 2:3 (2:1). Der FSV Seelbach verkaufte sich wie am Mittwoch in Fautenbach teuer, stand aber wieder einmal mit leeren Händen da. Die Rot-Weißen aus Ettenheim sahen sich im Schuttertal einem Gegner gegenüber, der nicht wie ein Tabellenschlusslicht aufspielte. Linus Resch sorgte schon nach elf Minuten für die Führung des FSV, Ettenheim wurde überrascht. Doch die Rohanstädter erholten sich bald vom Schock und gaben durch Brenner die richtige Antwort. Groß war die Freude kurz vor der Pause, als Sascha Roth für seine Farben zum 2:1-Halbzeitstand traf. Die Männer von Florian Ey rafften sich danach wieder auf und Torjäger Schwanz und Bennet Graf drehten mit ihren beiden Treffern das Ergebnis zugunsten der Gäste. Tore: 1:0 Resch (11.), 1:1 Brenner (32,), 2:1 Roth (41.), 2:2 Schwanz (69.), 2:3 Graf (74.). TuS Oppenau - SV Fautenbach 1:3 (0:1). Nach dem Sieg unter der Woche trumpfte der SV Fautenbach erneut groß auf. Die Schützlinge von Christian Schweiger nahmen beim Gastspiel in Rammersweier durch Tore von Ehrmann, Jörger und Keller alle drei Punkte mit auf die Heimreise. Die Zuschauer sahen eine rasante Partie, in der die Gäste aus Fautenbach mehrheitlich den Ton und die Richtung angaben. Ehrmann nach weniger als zwanzig Minuten sorgte für das erste Highlight. Der TuS Oppenau gab sich zwar noch nicht geschlagen und Keller nach gut einer Stunde unterstrich dies mit dem Ausgleichstreffer kurz nach Seitenwechsel. Doch die Schlussphase wurde dann wieder deutlich von Fautenbach dominiert. Tore: 0:1 Ehrmann (18.), 1:1 Keller (61.), 1:2 Jörger (79.), 1:3 Knapp (86.).