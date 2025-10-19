Bezirksliga Nordschwarzwald: Zweimal fällt noch spät der Ausgleich

Erneut gab es an der Spitze der Bezirksligatabelle einen Wechsel, da der SV Gültlingen souverän siegte und der SV Wittendorf daheim das Nachsehen hatte.
SV Wittendorf – SV Baiersbronn 1:2 (0:0). Nach torlosen ersten 45 Minuten kamen die Gäste nach der Pause besser ins Spiel und gingen schnell in Führung. „In der Folge haben wir dann aber mehr investiert, konnten durch Patrick Möhrle ausgleichen und hatten mehrfach die Gelegenheit, die Begegnung zu drehen“, so Wittendorfs Co-Trainer Sebastian Ruoff nach dem Spiel. Entsprechend enttäuscht waren Heimmannschaft und -anhang als der SVB in der 73. Spielminute erneut in Führung ging und den Platz trotz eines kurz vor Schluss verschossenen Elfmeters als Sieger verließ.