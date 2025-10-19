Bezirksliga Nordschwarzwald: Zweimal fällt noch spät der Ausgleich

Erneut gab es an der Spitze der Bezirksligatabelle einen Wechsel, da der SV Gültlingen souverän siegte und der SV Wittendorf daheim das Nachsehen hatte.

SV Wittendorf – SV Baiersbronn 1:2 (0:0). Nach torlosen ersten 45 Minuten kamen die Gäste nach der Pause besser ins Spiel und gingen schnell in Führung. „In der Folge haben wir dann aber mehr investiert, konnten durch Patrick Möhrle ausgleichen und hatten mehrfach die Gelegenheit, die Begegnung zu drehen“, so Wittendorfs Co-Trainer Sebastian Ruoff nach dem Spiel. Entsprechend enttäuscht waren Heimmannschaft und -anhang als der SVB in der 73. Spielminute erneut in Führung ging und den Platz trotz eines kurz vor Schluss verschossenen Elfmeters als Sieger verließ.

Wichtiger Führungstreffer SG Felldorf/Bierlingen – TSF Dornhan 3:1 (2:1). „Beide Mannschaften hatten zahlreiche Torchancen und hätten durchaus häufiger erfolgreich sein können. Am Ende waren wir allerdings die effizientere Mannschaft und konnten die Gelegenheiten besser nutzen“, so das Schlussfazit von Heimtrainer Ümit Dagistan, dessen Team den dritten Sieg in den letzten vier Spielen bejubeln durfte. Vor allem der psychologisch wichtige Führungstreffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff gab der Platzelf dabei Rückenwind. Die Gäste waren vor allem über Standardsituationen gefährlich, hatten im Bereich der Chancenverwertung jedoch Luft nach oben.

SV Gültlingen – SV Eutingen 3:1 (2:0). Gegen einen robust auftretenden SV Eutingen kamen die favorisierten Hausherren nach dem anfänglichen Abtasten besser ins Spiel und erarbeiteten sich zur Halbzeit bereits eine Zwei-Tore-Führung. „Nach der Pause waren wir dann nach einem Platzverweis schnell in Überzahl, konnten dies jedoch lange Zeit nicht für weitere Torerfolge nutzen. Nichtsdestotrotz hatten wir mehr Spielanteile und haben daher einen verdienten Sieg eingefahren“, so ein zufriedener SVG-Abteilungsleiter Gunter Deuble. Durch den Heimerfolg steht der SV Gültlingen erneut an der Tabellenspitze.

Sehenswerter Schuss

1. FC Altburg – VfR Sulz 1:1 (0:1). Die Gäste aus der Neckarstadt hatten im ersten Durchgang die Spielanteile auf ihrer Seite und lagen zur Pause verdient mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren dann jedoch stärker auf. Wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff glich Paul Eckert mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern aus, in der Nachspielzeit hatte der FC gar noch den Siegtreffer auf dem Fuß. „Trotz dieser Chance geht das Remis aus unserer Sicht vollkommen in Ordnung“, so Andreas Thomas vom 1. FC Altburg.

SGM Oberreichenbach/Würzbach – VfL Nagold II 1:2 (1:1). Durch den Auswärtssieg der VfL-Reserve rücken beide Teams im unteren Tabellenmittelfeld näher zusammen. Die Hausherren erwischten zunächst den besseren Start und gingen nach einer Viertelstunde in Führung. Die Gäste schlugen jedoch noch vor der Pause zurück und brachten sich damit in eine gute Ausgangsposition für die zweiten 45 Minuten. Mit einem schnellen weiteren Treffer nach der Pause drehten die Gäste die Partie schließlich und verkürzten den Rückstand auf die SGM im Zwischenklassement damit auf drei Zähler.

Bester Mann auf dem Feld

TSV Möttlingen – SG Dornstetten 1:1 (0:1). In einer Begegnung, die so gar nicht nach dem tabellarisch nahe liegenden Drehbuch verlief, gingen die Gäste zwar früh in Führung, sahen sich in der Folge jedoch einem stark aufspielenden Gegner gegenüber, der sich zahlreiche Chancen erarbeitete. „Wir haben alles darangesetzt, den Gegner in die Knie zu zwingen und hatten mehrere Aluminiumtreffer, scheiterten aber immer wieder am Dornstetter Schlussmann, der aus unserer Sicht klar stärkster Mann auf dem Platz war“, so das Resümee von TSV-Abteilungsleiter Simon Walz. Kurz vor Schluss hatte SG-Keeper Johannes Günter aber keine Chance, den Ausgleich zu verhindern.

SV Althengstett – SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 5:2 (1:2). Am Ende einer denkwürdigen Bezirksliga-Begegnung war den Hausherren der Stolz auf das Erreichte anzumerken. „Wir sind beim Stand von 0:2 in Unterzahl erst richtig aufgewacht und haben die Partie anschließend mit großem Kampf und festem Willen zu unseren Gunsten gedreht. Am Ende stand ein hochverdienter Heimerfolg“, so SV-Trainer Daniel Sajko nach dem Spiel. Die Gäste konnten ihren vielversprechenden Auftakt in die Begegnung dagegen nicht nutzen.