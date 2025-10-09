Bezirksliga Nordschwarzwald: Zwei Teams haben große Personalsorgen

Eine 0:7-Packung kassierte die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee in der Vorwoche in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald beim Tabellenführer SV Gültlingen. „Uns haben sechs Stammspieler gefehlt. Diese Ausfälle können wir mit unserem Kader von 16 Mann, bei dem sich zwei jüngere Spieler auf Bezirksliga-Niveau noch schwer tun, nicht auffangen. Gegen die SG Felldorf/Bierlingen am Samstag wird zwar der ein oder andere zurückkommen, aber wir haben drei Langzeitverletzte und zwei Spieler werden aus privaten Gründen fehlen“, geht SG-Trainer Sven Hayer auf die Personallage seiner Elf ein.

Sieben Stammspieler fehlen Ähnlich prekär sieht es beim Tabellenfünften SG Felldorf/Bierlingen aus, der laut Spielertrainer Ümit Dagistan „punktemäßig trotz der Ausfälle gut dastehen“ würde. „Momentan fallen bei uns sieben Stammspieler aus, darunter so wichtige Spieler wie Torjäger Thomas Baur, Ruben Faiß, Jonas Beuter, Lukas Baur und ich“, erklärt Dagistan und meint: „ Die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee hat bisher wenig Punkte geholt, aber diese Ausbeute sehe ich als zweitrangig an. Ich habe gegen diesen Gegner schon oft gespielt und schätze ihn als stark ein, auch weil er über einige gestandene Bezirlskligaspieler verfügt.“

„Gegen die Ahldorfer haben wir uns in den letzten Jahren immer schwer getan“, schlägt der spielende Co-Trainer der SG Felldorf/Bierlingen, Lukas Baur, in die gleiche Kerbe.

In Bezirksliga etabliert

„Das wird ein schwieriges Spiel für uns werden. Die SG Felldorf/Bierlingen verfügt über sehr gute Einzelspieler, die auch gut als Team funktionieren und hat sich in der Bezirksliga etabliert“, hat Hayer großen Respekt vor dem Duellanten. Er zeigt auf: „Bei den beiden 1:2 gegen den SV Wittendorf und die SG Dornstetten haben wir unglücklich verloren, auch die Leistungen beim 2:2 gegen den VfL Nagold II und vor allem beim 4:1 gegen den TSF Dornhan waren okay. Wenn wir personell wieder besser bestückt sind, dann haben wir definitiv das Zeug um in der Bezirksliga zu bestehen. Das Ziel Klassenerhalt erscheint realistisch und wir könnten sogar im Mittelfeld landen. Defensiv müssen wir uns jedoch als gesamtes Team noch verbessern, da leisten wir uns auch zu viele individuelle Fehler.

Kein Saisonziel bestimmt

Als „Einheit“ präsentiert sich laut dem Trainerduo Dagistan und Baur auch die SG Felldorf/Bierlingen. „Unsere Chancenverwertung muss allerdings noch besser werden. Wir agieren manchmal noch zu hektisch und sind oftmals nicht clever genug, um Führungen zu halten“, bemängelt Baur. „Wir sind zweikampfstark und bewegen uns taktisch und konditionell auf einem ordentlichen Niveau. Spielerisch gibt es allerdings Verbesserungspotential, unter anderem weil wir oftmals zu schlampige Bälle spielen“, findet Dagistan. „Aufgrund der vielen Verletzten haben wir bisher noch kein Saisonziel bestimmt“, verrät Dagistan.

Die Mannschaft der Stunde

Ebenfalls am Samstag wartet auf die bisher ebenfalls erfolglosen TSF Dornhan, die zwei Zähler auf dem Konto haben, das immens schwere Heimspiel gegen die Mannschaft der Stunde, den SV Gültlingen. Der Primus eilt momentan von Sieg zu Sieg und scheint sich von Woche zu Woche zu steigern. Zuletzt gab es einen 7:0-Kantersieg gegen eine überforderte SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee.

Noch nicht in Schwung

Am Sonntag kommt es in der Bezirksliga zu fünf Begegnungen. Bei der SG Oberreichenbach/Würzbach scheint die Aufstiegseuphorie verflogen zu sein, denn nach drei Auftakterfolgen gab es jeweils zwei Unentschieden und Niederlagen, doch gegen den Viertplatzierten VfR Sulz könnte es schwer mit der Trendwende werden. Der Ex-Landesligist SF Gechingen hätte sich nach dem siebten Spieltag sicherlich gerne in ähnlichen Gefilden wie der nächste Gegner, der Dritte 1. FC Altburg, gesehen. Auch der Zwölftplatzierte Grün-Weiß Ottenbronn kommt noch nicht so richtig in Schwung. Denkbar schlechte Voraussetzungen, um gegen den Zweitplatzierten SV Wittendorf bestehen zu können.

Zwischen dem SV Eutingen und dem SV Baiersbronn könnte es zu einem ausgeglichenen und spannenden Spiel kommen, denn die Duellanten stehen jeweils bei zwölf Zählern. Der SV Althengstett kann angesichts von momentan zwei Punkten Rückstand bei einem Sieg am nächsten Gegner SG Dornstetten vorbei ziehen.