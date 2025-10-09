Bezirksliga Nordschwarzwald: Zwei Teams haben große Personalsorgen

In der Bezirksliga Nordschwarzwald stehen sich am Samstag die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee und die SG Felldorf/Bierlingen gegenüber. Beide eint die prekäre Personalsituation.
Eine 0:7-Packung kassierte die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee in der Vorwoche in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald beim Tabellenführer SV Gültlingen. „Uns haben sechs Stammspieler gefehlt. Diese Ausfälle können wir mit unserem Kader von 16 Mann, bei dem sich zwei jüngere Spieler auf Bezirksliga-Niveau noch schwer tun, nicht auffangen. Gegen die SG Felldorf/Bierlingen am Samstag wird zwar der ein oder andere zurückkommen, aber wir haben drei Langzeitverletzte und zwei Spieler werden aus privaten Gründen fehlen“, geht SG-Trainer Sven Hayer auf die Personallage seiner Elf ein.