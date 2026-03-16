Bezirksliga Nordschwarzwald: Zwei Platzverweise zurückgenommen – Schiri sorgt für Unmut in Althengstett

In der Bezirksliga Nordschwarzwald wurde es zum Teil kurios. Vor allem beim SV Althengstett wurde es wild, als zwei Platzverweise wieder zurückgenommen wurden.
Immer mehr sieht es so aus, als würde es ein Zweikampf zwischen den SF Gechingen und dem VfR Sulz um die Meisterschaft in der Bezirksliga Nordschwarzwald werden. Beide haben 35 Punkte und nun sieben Punkte Vorsprung zu den Verfolgern. Während beide unaufgeregt ihre Spiele gewannen, war zum Auftakt nach der Winterpause andernorts Feuer auf den Plätzen.