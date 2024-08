Bezirksliga Nordschwarzwald: Zum ersten Mal Gegner in einem Pflichtspiel

Zum ersten Mal Gegner in einem Pflichtspiel

1 Der SV Baiersbronn (in blau) trifft zum ersten Mal auf den 1.FC Altburg. Foto: /Stefan Hauser

Lange wurde über sie diskutiert, nun geht es los: Am Sonntag startet die neue Bezirksliga Nordschwarzwald. Im Spitzenspiel des ersten Spieltags stehen sich der SV Baiersbronn und der 1. FC Altburg gegenüber. In drei weiteren Begegnungen treffen Teams aus den nun aufgelösten Bezirken aufeinander.









Link kopiert



Zarah Leander spielte 1937 in dem Melodram „Zu neuen Ufern“ die Hauptrolle – und zu neuen Ufern lautet auch die Parole für die an diesem kommenden Sonntag um 15 Uhr beginnende Spielzeit 2024/25 der neuen Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald. An ihr nehmen Vereine der durch die WFV-Reform nun aufgelösten Bezirke Böblingen/Calw und Nördlicher Schwarzwald teil.