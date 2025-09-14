Bezirksliga Nordschwarzwald: Wittendorf glücklich – Glowatzki leitet Derby-Sieg ein

Der SV Wittendorf lag in Oberreichenbach zurück, drehte die Partie und holte am Ende sogar die drei Punkte. Derweil siegte Ottenbronn im Derby und holten den ersten Sieg.
VfL Nagold II – SV Baiersbronn 2:4 (2:2). „Das war echt schlecht. Allgemein war das Niveau des Spiels nicht gut“, sagte Nagolds Trainer Michael Steger. Viermal habe man den Gegner zum Toreschießen eingeladen. „Hinzu kamen viele Fehler auf beiden Seiten.“ Vor dem 1:1 war Daniel Atis im Strafraum von Baiersbronns Spielertrainer gelegt worden. Den Elfer verwandelte Stefan Wurm. Vor der Halbzeit holte Nagold den Rückstand erneut auf. Doch zum Ende der Partie machte Baiersbronn durch Rico Finkbeiner alles klar.