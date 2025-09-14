Bezirksliga Nordschwarzwald: Wittendorf glücklich – Glowatzki leitet Derby-Sieg ein

Der SV Wittendorf lag in Oberreichenbach zurück, drehte die Partie und holte am Ende sogar die drei Punkte. Derweil siegte Ottenbronn im Derby und holten den ersten Sieg.

VfL Nagold II – SV Baiersbronn 2:4 (2:2). „Das war echt schlecht. Allgemein war das Niveau des Spiels nicht gut“, sagte Nagolds Trainer Michael Steger. Viermal habe man den Gegner zum Toreschießen eingeladen. „Hinzu kamen viele Fehler auf beiden Seiten.“ Vor dem 1:1 war Daniel Atis im Strafraum von Baiersbronns Spielertrainer gelegt worden. Den Elfer verwandelte Stefan Wurm. Vor der Halbzeit holte Nagold den Rückstand erneut auf. Doch zum Ende der Partie machte Baiersbronn durch Rico Finkbeiner alles klar.

Verdientes 2:2 SF Gechingen – SG Felldorf-Bierlingen 2:2 (1:1). Eigentlich waren die Gastgeber näher am Sieg. Ein mehr oder weniger verunglückter Freistoß brachte die Starzacher aber wieder ran. „Danach haben wir aufgemacht und können von Glück reden, dass wir nicht das 2:3 bekommen“, so Gechingens Abteilungsleiter Stefan Funk. Dabei waren die Gechinger 80 Minuten eher am Siegtor dran. Erst zum Ende gerieten die Sportfreunde in Gefahr. „Unter dem Strich war das 2:2 dann auch verdient.“

FV Grün-Weiß Ottenbronn – SV Althengstett 2:0 (0:0). Ausgerechnet im Derby hat Ottenbronn die ersten drei Punkte der noch neuen Saison sichern können. Doch vom Spielverlauf her war dieser Erfolg nicht abzusehen. Denn die Gäste aus Althengstett kontrollierten die erste Halbzeit, doch Chancen waren auf beiden Seiten über den gesamten Spielverlauf Mangelware. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste aber nicht mehr gut ins Spiel, doch auch von Ottenbronn kam wenig. Das 1:0 war dann eine Einzelleistung von Julian Glowatzki, den die Althengstetter Abwehr aus dem Blick verloren hatte. Der nahm einen Ball direkt, traf ihn gut und es stand 1:0. Zum Ende machte Althengstett auf, um noch auf den Punkt zu gehen, eine eins gegen eins Situation führte zum 2:0 und damit war das Spiel durch.

Unachtsamer Moment

SGM Oberreichenbach/​Würzbach – SV Wittendorf 2:3 (2:2). Beim starken Aufsteiger hat der SV Wittendorf die perfekte Punkteausbeute weiter ausgebaut und steht damit mit 12 Punkten an der Spitze. Lange sah es aber nach einem Unentschieden aus, was laut SVW-Co-Trainer Sebastian Ruoff auch gerecht gewesen wäre. Dabei lag Wittendorf im ersten Durchgang sogar hinten. Das 1:0 entstand aus einem Konter und das 2:0 nach einem mysteriösen Elfmeter. Aber noch vor dem Pausenpfiff brachte eine Ecke den Anschluss und eine gute Kombination vollende Dominik Stoll zum Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit waren wir 20 Minuten besser, danach Oberreichenbach.“ Allerdings nutzte Wittendorf einen unachtsamen Moment eines Oberreichenbacher Verteidigers. Der wollte den Ball ins Toraus lassen, doch Wittendorf holte den Ball noch und Roman Rieger schloss zum glücklichen Siegtreffer ab.

SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee – TSF Dornhan 4:1 (0:0). Chancenwucher haben die Gastgeber zuerst betrieben. Bereits nach der ersten Halbzeit hätte es gut und gerne 4:0 für die Hausherren stehen können. Dagegen kamen die Dornhaner kaum zu Torannäherungen. Zum Wiederanpfiff ging es erstmal so weiter für die SG, doch das erste Tor wirkte „wie eine Art Dosenöffner“, so SG-Trainer Sven Hayer. „Das Spiel hätte auch ein bis zwei Tore höher ausgehen können. Gut war, dass wir so lange die Null gehalten haben.“ Erst eine Minute vor Schluss betrieben die Dornhaner mit dem 1:4 noch Ergebniskosmetik.

Durch Freistoß in Führung

1. FC Altburg – TSV Möttlingen 4:1(2:1). Es war die Partie von Stürmer Luca Malandra, der mit einem Dreierpack mit zum Sieg betrug. Dabei waren die Altburger aber nach vier Minuten gegen den Aufsteiger durch einen Freistoß zuerst in Rückstand geraten. Allerdings sorgten die Gastgeber noch vor der Pause mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. „Wir waren auch nach der Pause besser und haben verdient nachgelegt“, so FC-Sprecher Michael Holzäpfel. Das 4:1 kurz vor Ende fiel noch nach einem Foulelfmeter.