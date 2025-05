1 Die SG Felldorf/Bierlingen (dunkle Trikots) hat noch Aufstiegschancen. Foto: Eibner-Pressefoto Noch hat die SG Felldorf/Bierlingen die Chance, ins Titelrennen der Bezirksliga Nordschwarzwald einzugreifen.







TuS Ergenzingen, Grün-Weiß Ottenbronn, Spvgg Freudenstadt – wer aus diesem Trio steigt in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald direkt auf, wer geht in die Relegation und wer bleibt auf der Strecke? Oder macht die SG Felldorf/Bierlingen doch noch aus dem Drei- einen Vierkampf? Nach der englischen Woche mit einem kompletten Spieltag an diesem Donnerstag wird man mehr wissen.