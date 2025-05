1 Dogukan Süzgec (am Ball) traf zum Freudenstädter Siegtreffer in Felldorf. Foto: Andreas Reutter Was nach einem Sieg für die SG Felldorf-Bierlingen aussah, wurde im zweiten Durchgang doch noch auf den Kopf gestellt. Am Ende siegte die Spvgg Freudenstadt.







Ein beeindruckendes Comeback hat die Spvgg Freudenstadt in Felldorf gezeigt, wo das Team von Elvedin Djekic nach einem Zwei-Tore-Rückstand die Partie in der zweiten Hälfte noch in einen Sieg drehte. Beim Abpfiff stand es 2:3 (2:0).