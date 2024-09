Bezirksliga Nordschwarzwald: Warum der Sieg den Freudenstädter Coach nicht glücklich machte

1 Der Freistoß von Nico Gulde in der 14. Minute knallte gegen die Latte des Gechinger Tors. Foto: Albert M. Kraushaar

In der Bezirksliga Nordschwarzwald ordnen sich nach fünf Spieltagen die Team langsam in der Tabelle ein. Neben den vier Spitzenteams gibt es zudem fünf Mannschaften, die noch auf einen Sieg warten.









Nach dem Spitzenduell scheinen die Verhältnisse in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald zumindest kurzzeitig geklärt. Die SF Gechingen thronen mit der vollen Punkteausbeute aus fünf Spielen an der Spitze, dahinter folgt der SV Gültlingen, der auch noch ungeschlagen ist, aber ein Unentschieden hinnehmen musste. Es folgen der am Sonntag geschlagene TuS Ergenzingen sowie etwas überraschend der VfR Sulz am Neckar (beide haben 12 Punkte).