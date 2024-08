Bezirksliga Nordschwarzwald: Warum beim Derby in Freudenstadt auch der Rasen etwas Besonderes war

Warum beim Derby in Freudenstadt auch der Rasen etwas Besonderes war

1 Sebastian Braun (in Blau) und Leon spielten das Derby im Freudenstädter Stadion. Foto: Andreas Wagner

Vier Teams aus der Bezirksliga Nordschwarzwald haben es geschafft, beide Spiele zum Start in die neue Saison zu gewinnen. Dabei ärgert man sich in Gültingen etwas, dass nach dem 2:0 das Fußballspielen eingestellt wurde. Gesperrt fehlt im kommenden Spiel direkt der neue Spielertrainer des VfR Sulz.









Zweiter Spieltag in der neuen Bezirksliga Nordschwarzwald. Dabei holte sich der VfL Nagold II beim 0:0 in Marschalkenzimmern seinen ersten Punkt in der noch jungen Saison. Frei nach dem Motto Tore werden überbewertet. Doch für die Nagolder Rasselbande war viel mehr drin, doch junge Welpen wollen eben immer nur spielen und einmal im Ballbesitz, da wollen sie die Murmel einfach nicht mehr hergeben. „Wir haben selbst das leere Tor nicht getroffen“, stöhnte Trainer Michael Steger laut auf und grantelte auf die Frage, ob denn diese Woche die Trainingseinheiten 90 Minuten ballern bis die Socken qualmen beinhalten süffisant: „Wir trainieren immer alles.“