Bezirksliga Nordschwarzwald: Von Träumen, Rückkehrern und einem Hackentor in Mitteltal

Von Träumen, Rückkehrern und einem Hackentor in Mitteltal

1 In Nagold lief beim SV Gültlingen wenig bis nichts zusammen. Foto: Andreas Reutter

Das Starzacher sind die Mannschaft der Rückrunde. In den vergangenen 15 Spielen haben sie nicht verloren und haben die Gelegenheit, die großen Teams noch zu ärgern. Dagegen spielt man sich bei Marschalkenzimmern schon für die A-Liga ein.









Normalerweise werden ja die älteren, die betagten Akteure nach einer klaren Führung geschont. Nicht so bei Grün-Weiß Ottenbronn, wo Spielertrainer Julian Immisch beim 8:1-Erfolg beim SV Alpirsbach/Rötenbach nicht zu der Handvoll Akteure gehörte, die frühzeitig zum Duschen durften. Oder mussten? Die Erklärung war ebenso einfach wie simpel. „Wir haben angeschlagene, kranke Spieler und die haben Vorrang“, so Immisch, der als Beispiel Levin Mandel nannte. Der hatte am Vortag noch leichtes Fieber. Wollte aber unbedingt spielen, denn der Kapitän hatte bis dahin noch keine einzige Minute gefehlt.