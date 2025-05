Im Abstiegskracher an der Vöhringer Festallee schaffte die Nagolder Zweite das Comeback nach der Pause. Am Ende stand es 1:2 (1:0). Tobias Essig traf zweimal.

Für die Vöhringer war diese Niederlage ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. Die Gastgeber spielten eine starke erste Hälfte und gingen aber zu Beginn zu sorglos mit ihren Großchancen um. Nach fünf Minuten hätten sich die Nagolder nicht beschweren dürfen, mit 0:2 im Rückstand zu liegen.

Die Gastgeber liefen die Nagolder hoch an und kamen bereits in der ersten Spielminute zum ersten Hochkaräter. Nach Zuspiel von Oguzhan Altuntas scheiterte Blendor Alimusaj am gut parierenden Nagolder Keeper Mario Bozic. Der hielt den hinten weiterhin die Null, als er sich fünf Minuten später den Ball des alleine vor ihm auftauchende Altuntas schnappte.

Die Nagolder Dreierkette schwamm in der Anfangsphase und sollte sich erst später etwas berappeln. In der 18. Minute belohnten sich die Gastgeber für eine starke Startphase. Nach einem Flankenlauf von Silas Binder stocherte Jannik Baumann in Bedrängnis am kurzen Pfosten stehend den Ball über die Linie.

Nagolds Jan Beifuß, der am Samstag noch in der Landesliga in Wittendorf auf dem Platz gestanden hatte, setzte in der 33. Minute zu einem unwiderstehlichen Sololauf an, verpasste aber den Zeitpunkt des Abspiels. Die Nagolder waren fast ausschließlich nur nach ruhenden Bällen gefährlich. Die Freistöße von Laurenziu Biemel waren aber zu ungenau und keine Prüfung für den lange beschäftigungslosen Vöhringer Keeper Daniel Dittmann.

Erste Aktion glückt

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine verwandelt auftretende Nagolder Mannschaft. Mit der ersten Offensivaktion glückte den Gästen der Ausgleichstreffer. Jonny Rothfuss bediente Tobias Essig, der mit einem platzierten Schuss für den Ausgleich sorgte. Die Nagolder drückten aufs Tempo und die Gastgeber waren nur noch mit Defensivaufgaben beschäftigt. Es schien eine Frage der Zeit, wann den Nagoldern der Führungstreffer gelänge. In der 70. Minute war es soweit. Die Gastgeber waren zu weit weg und nach Vorarbeit von Beifuß fackelte Essig nicht lange, nahm den Ball direkt und dessen Schuss konnte Vöhringens Dittmann nicht abwehren.

Die Vöhringer versuchten mit frischen Spielern ihrem Offensivspiel neues Leben einzuhauchen. Nach einem rüden Foul von Marius Hogg an dem eingewechselten Vöhringer Spielertrainer Denis GoGonszcz musste der kurze Zeit später wieder das Spielfeld verlassen. Die Nagolder mussten nur selten um ihren knappen Erfolg zittern und hielten den unkontrollierten Angriffsbemühungen der Gastgeber stand. Für die Gäste ein großer Schritt in Sachen Ligaverbleib.

Trainerstimmen

Pascal Kopf

(SG Vöhringen): „Die Niederlage ist schon extrem bitter für uns. Wenn man sieht, dass wir in den ersten fünf Minuten zwei ganz dicke Chancen nicht nutzen können und wie die Nagolder ihre Tore herausspielen. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg der Nagolder vielleicht nicht mal unverdient. Bei der Szene von Denis Gonszcz wünsche ich mir vom Schiedsrichter mehr Mut, auch mal die Rote Karte zu zeigen.“

Michael Steger (VfL Nagold II): „Wir sind schlecht in das Spiel gekommen und haben Glück, dass wir nicht schnell in Rückstand geraten. Mitte der ersten Halbzeit sind wir besser in die Aktionen gekommen. Nach der Pause waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Tobias Essig hat nicht nur aufgrund seiner zwei Tore eine überragende zweite Halbzeit gespielt. Gerettet sind wir aber immer noch nicht. Wir benötigen noch zwei Siege.“

SG Vöhringen – VfL Nagold II 1:2 (1:0)

SG Vöhringen:Daniel Dittmann – Silas Binder, Mike Beilharz, Samuel Schwämmle, Mirco Schröder (70. Belmin Aldinovic), Jannik Baumann (74.Nico Link), Blendor Alimusaj, Max Giese, Pascal Kopf, Oguzhan Alttuntas (70. Denis Gonszcz (81. Fabian Becker)), Marc Schlotter (86. Kevin Link).

VfL Nagold II: Mario Bozic – Nico Graf (26.Marco Quiskamp), Nikita Müller, Frederic Fleischle, Tobias Essig, Jonny Rothfuß (82. Lucas Fehrenbach), Julian Köhler (46. Marc Wohlbold), Jan Beifuß (90.+3. Serkan Erdem), Elias Theurer, Marius Hogg, Laurenzi Biemel (76. Ben Weinmann).

Tore: 1:0 Jannik Baumann (16.), 1:1, 1:2 Tobias Essig (50., 70.). Schiedsrichter: Finn Kittelmann