Bezirksliga Nordschwarzwald: Viele Platzverweise, zwei Hattricks und mehrere Serien

Mit der 1:4-Niederlage in Baiersbronn hat es nun auch die SF Gechingen erwischt: Keine Mannschaft in der Bezirksliga Nordschwarzwald hat noch eine weiße Weste mehr. Am 15. Spieltag gibt es außerdem auffallend viele Platzverweise, zwei Hattricks und gleich mehrere Serien zu beobachten.