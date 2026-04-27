Bezirksliga Nordschwarzwald: VfR Sulz zieht den SF Gechingen davon

VfR Sulz, VfL Nagold II und SG Ahldorf/Mühlen/Dettense heißen die Gewinner des 23. Spieltags der Bezirks Nordschwarzwald.
Die Gewinner des 23. Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald heißen VfR Sulz, VfL Nagold II und SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee. Während der VfR Sulz in den vergangenen Wochen bereits kaum zu bremsen war und den Vorsprung auf die Konkurrenz am Wochenende weiter ausbauen konnte, fuhren der VfL Nagold II und die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte gegen direkte Kontrahenten ein.