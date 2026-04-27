Bezirksliga Nordschwarzwald: VfR Sulz zieht den SF Gechingen davon

Die Gewinner des 23. Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald heißen VfR Sulz, VfL Nagold II und SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee. Während der VfR Sulz in den vergangenen Wochen bereits kaum zu bremsen war und den Vorsprung auf die Konkurrenz am Wochenende weiter ausbauen konnte, fuhren der VfL Nagold II und die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte gegen direkte Kontrahenten ein.

Blendend aufgelegt Die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee ist seit mittlerweile fünf Spielen ungeschlagen und durfte am Wochenende im Gastspiel bei der SG Felldorf/Bierlingen den dritten Sieg in den vergangenen Wochen feiern. Die Elf von Trainer Sven Hayer profitierte dabei von seinem wieder einmal blendend aufgelegten Torjäger-Duo Raphael Hopf und Tobias Schmollinger. Beide konnten vor und nach der Pause jeweils einen Torerfolg verbuchen und sorgten damit dafür, dass die Hausherren vor eigenem Publikum keinen Punktgewinn einfahren konnten. Zweimal wurde verkürzt, mehr war der Platzelf jedoch nicht vergönnt. Durch den erneut dreifachen Punktgewinn festigt die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee den aktuell elften Zwischenrang und ist in der Tabelle nun punktgleich mit der SG Felldorf/Bierlingen. Bereits am kommenden Wochenende steht für die Hayer-Elf das nächste Sechs-Punkte-Spiel auf dem Programm, dann vor heimischem Publikum gegen den aktuell auf einem Abstiegsplatz stehenden SV Althengstett.

VfL Nagold II siegt mit 5:0

Die Althengstetter wurden am Wochenende vom VfL Nagold II überholt, der beim Schlusslicht in Möttlingen einen deutlichen 5:0-Erfolg einfahren konnte und sich damit tabellarisch ebenfalls nach oben orientiert. Matthias Rauser, Daniel Huss sowie Stefan Wurm mit gleich zwei Treffern hatten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse gesorgt und das Team von Trainer Michael Steger damit in die Erfolgsspur gebracht. Gegen insgesamt zu durchsetzungsschwache Hausherren machte Daniel Atis nach dem Seitenwechsel alles klar und erzielte den 0:5-Endstand.

Weil sich die Verfolger aus Altburg und Gechingen im direkten Duell die Punkte teilten, konnte Spitzenreiter VfR Sulz seine Führung im Zwischenklassement weiter ausbauen. Beim Gastspiel in Würzbach gingen die Neckarstädter bereits nach 120 Sekunden durch den zuletzt treffsicheren Domenico Mosca in Führung, mussten anschließend jedoch den Ausgleich durch Marvin Stoll hinnehmen. Ozan Güler, Dennis Mutschler, Jonathan Siegel und Philipp Rumpel sorgten jedoch dafür, dass der VfR den achten Sieg im achten Rückrundenspiel bejubeln durfte und den Vorsprung auf die Verfolger auf vier Zähler ausbauen konnte. Am kommenden Wochenende kommt es in Sulz dann zum Spitzenspiel gegen den drittplatzierten 1. FC Altburg.

VfR Sulz spielt auch fair

Neben der regulären Tabelle liegt die Elf aus der Neckarstadt auch in Punkto Fairness ganz vorne. Mit insgesamt 36 Verwarnungen kassierten die Sulzer bislang die wenigsten gelben Karten der Liga und mussten als einziges Team überhaupt in der laufenden Spielzeit noch keinen Platzverweis hinnehmen. Pressesprecher Michael Hess hatte nach dem letzten Heimerfolg betont, dass aktuell einfach alles nach Plan laufe – ein Eindruck, der vom Blick auf verschiedene Bezirksliga-Statistiken bestätigt wird.