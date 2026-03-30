Bezirksliga Nordschwarzwald: VfR Sulz festigt seine Tabellenführung durch Sieg im Spitzenspiel

Der VfR Sulz steht nach dem fünften Sieg aus den letzten fünf Begegnungen in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald souverän an der Tabellenspitze. Im Topspiel beim SV Gültlingen waren Philipp Rumpel und Dennis Mutschler bereits vor dem Seitenwechsel erfolgreich und legten damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Nach der Pause legten Felix Plocher und Spielertrainer Domenico Mosca nach und sorgten nach einer starken Stunde für die Entscheidung.

Erster Verfolger an der Tabellenspitze bleiben die SF Gechingen, die beim Gastspiel in Bierlingen einen kühlen Kopf bewahrten und zu einem 2:0-Auswärtserfolg kamen.

Mental starke Leistung

Deutlich hinter den tabellarischen Spitzenplätzen, aber nicht weniger erfolgreich ist die SG Oberreichenbach/Würzbach in die Rückrunde gestartet. Die Elf des Trainerduos Marco Sumser und Sebastian Ruoff kam am Wochenende dank einer kämpferischen und mental starken Leistung zu einem 3:2-Auswärtssieg beim SV Wittendorf und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause. Max und Marvin Keppler sorgten dabei für die entscheidenden Treffer für die Spielgemeinschaft. Rechnet man den letzten Heimsieg im Dezember noch hinzu, hat die Mannschaft seit vier Spieltagen keinen einzigen Punkt mehr abgegeben und die eigene Platzierung im Tabellenmittelfeld damit zementiert. Die kommende Aufgabe hat es jedoch in sich, am Donnerstag muss die SG ihre jüngste Bilanz auswärts beim drittplatzierten 1. FC Altburg verteidigen.

Hoffen auf Trendwende

Deutlich weniger erfolgreich waren in den letzten Wochen die Sportvereine aus Baiersbronn und Eutingen unterwegs. Nach zuletzt jeweils drei Niederlagen in Serie gelang den Teams am Wochenende jedoch das erste Erfolgserlebnis der zweiten Saisonhälfte. Der SV Baiersbronn erkämpfte sich gegen den VfL Nagold II einen 6:3-Heimerfolg und sprang damit auf den vierten Tabellenrang. Der SV Eutingen verschaffte sich durch seinen 2:1-Heimsieg gegen die SGM Dornstetten etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt und vergrößerte den Vorsprung auf einen direkten Konkurrenten damit um drei Zähler auf jetzt fünf Punkte. Beide Mannschaften hoffen, dass ihr erfolgreiches Abschneiden am Wochenende der Auftakt zu einer länger anhaltenden Trendwende war. Ob dies der Fall sein wird, zeigt sich bereits am kommenden Donnerstag, wenn beide Teams am wegen der Osterfeiertage vorgezogenen Spieltag erneut antreten müssen.

Raphael Hopf holt auf

Raphael Hopf von der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee und Luca Malandra vom 1. FC Altburg waren an diesem Spieltag besonders treffsicher und führten ihre Teams mit jeweils drei eigenen Torerfolgen praktisch im Alleingang zu ihren Auswärtssiegen. Im Zwischenklassement der Torjäger verkürzt Raphael Hopf damit den Rückstand auf den aktuell führenden Sebastian Braun (SV Baiersbronn), am Wochenende selbst doppelt erfolgreich, auf ein Tor. Von insgesamt 38 Treffern in der laufenden Spielzeit erzielte Hopf alleine 15. Luca Malandra, der die Wertung der erfolgreichsten Torschützen Mitte der Hinrunde zwischenzeitlich angeführt hatte, dann jedoch etwas den Anschluss verlor, schiebt sich durch seinen dreifachen Erfolg am Wochenende auf den dritten Zwischenrang vor und ist damit wieder in Schlagdistanz zum Spitzenduo.