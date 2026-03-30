Bezirksliga Nordschwarzwald: VfR Sulz festigt seine Tabellenführung durch Sieg im Spitzenspiel

Der VfR Sulz feiert einen deutlichen Auswärtserfolg im Spitzenspiel der Bezirksliga Nordschwarzwald in Gültlingen.
Der VfR Sulz steht nach dem fünften Sieg aus den letzten fünf Begegnungen in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald souverän an der Tabellenspitze. Im Topspiel beim SV Gültlingen waren Philipp Rumpel und Dennis Mutschler bereits vor dem Seitenwechsel erfolgreich und legten damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Nach der Pause legten Felix Plocher und Spielertrainer Domenico Mosca nach und sorgten nach einer starken Stunde für die Entscheidung.