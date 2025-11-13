Bezirksliga Nordschwarzwald: VfR Sulz blickt in der Tabelle nicht nach oben

Gegen den VfL Nagold II ist der VfR Sulz am Sonntag in der Bezirksliga Nordschwarzwald klarer Favorit. Dennoch geht sein Blick in der Tabelle nach unten.
Nur eine Woche nach der 0:6-Klatsche gegen die SF Gechingen lieferte der VfR Sulz in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald mit dem 5:1-Kantersieg gegen den SV Wittendorf die passende Antwort. „Diese beiden Ergebnisse zeigen wie ausgeglichen und unberechenbar die Bezirksliga in dieser Saison ist. Gegen Gechingen waren wir besonders schlecht, da hat nichts zusammengepasst. Gegen Wittendorf haben wir 90 Minuten lang toll gespielt, super gekämpft und der Einsatzwille war da“, analysiert der VfR-Pressewart Michael Hess die vergangenen beiden Auftritte seiner Elf, die zuletzt nur die Ränge neun und zwölf erreichte. „Das ganze Mannschaftsgefüge passt, alle Spieler verstehen sich auf und neben dem Platz und wenn wir weiterhin so gut spielen, dann haben wir gegen jeden Gegner eine Chance. Wir sind total happy mit der Punkteausbeute, aber nach den zwei schwierigen Lage denken wir erst einmal von Spiel zu Spiel und möchten so viel Zähler wie möglich sammeln. Wir schauen nicht nach oben, sondern in erster Linie nach unten“, meint Hess. „Der Langzeitausfall von Jonas Baur ist tragisch, aber ansonsten sieht es personell bei uns momentan ganz gut aus, da wir wenig Verletzte zu beklagen haben“, geht Hess auf die Personalsituation ein.