Bezirksliga Nordschwarzwald: Überraschende Ergebnisse kurz vor der Winterpause

Der letzte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald vor der Winterpause hatte es ergebnistechnisch in sich. Während die SF Gechingen ihre Tabellenführung durch einen 2:1-Heimerfolg gegen den SV Eutingen verteidigen konnten und damit als Spitzenreiter überwintern, setzten sich in zahlreichen anderen Partien die Außenseiter durch. Davon profitieren konnte der VfR Sulz, der durch einen glanzlosen 2:0-Heimsieg gegen die TSF Dornhan auf den zweiten Platz vorrückte.

Gut eine Stunde mussten sich die Zuschauer in Sulz gedulden, ehe die Heimmannschaft ihre klare spielerische Überlegenheit in eine Führung verwandeln konnte. Moritz Haible hatte eine Hereingabe von der Seitenlinie genau richtig eingeschätzt und per Kopf zum 1:0 getroffen. Der spielentscheidende zweite Treffer ließ schließlich bis in die 85. Minute auf sich warten, ehe sich Lukas Plocher vor dem gegnerischen Tor durchsetzte und den 2:0-Endstand markierte. Neben Freude war beim VfR Sulz jedoch auch Erleichterung zu spüren.

Kilian mit Doppelpack

Mindestens ebenso groß waren Freude und Erleichterung bei der SG Dornstetten, dem VfL Nagold II und Grün-Weiß Ottenbronn. Alle drei Mannschaften sind seit Wochen in der unteren Tabellenhälfte zu finden, erkämpften sich aber wichtige Heimerfolge. Das Publikum in Dornstetten feierte beim 4:0-Heimsieg gegen den ehemaligen Spitzenreiter SV Wittendorf seine Torschützen Tim Jung, Felix Burkhardt und Philipp Kilian, welcher den SGD-Torreigen mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit eröffnet hatte.

In Ottenbronn waren die Hausherren gegen den Tabellenzweiten aus Baiersbronn ebenfalls in der Außenseiterrolle, ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. Spielertrainer Julian Immisch und Yannick Binder sicherten der Platzelf schließlich den Heimsieg, durch welchen Grün-Weiß den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld halten kann.

Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel konnte dagegen der VfL Nagold II für sich entscheiden. Im Kellerduell gegen die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee brachte ein Doppelpack von Jan Beifuß die Heimmannschaft früh in Führung, ehe Tom Gutekunst und Emir Redzepagic zwei weitere Torerfolge folgen ließen. Der VfL Nagold II und die SG Dornstetten überwintern durch ihre Heimsiege damit außerhalb der tabellarischen Gefahrenzone.

Zwei Teams spielen noch

Während sich die meisten Bezirksliga-Teams nun in die wohlverdiente Winterpause verabschieden und erst im März 2026 wieder in einem Pflichtspiel auflaufen, müssen die TSF Dornhan und Grün-Weiß Ottenbronn am kommenden Wochenende in die Verlängerung. Da die Partie aufgrund eines Wintereinbruchs vor wenigen Wochen nicht ausgetragen werden konnte, wurde der 14. Dezember als Nachholtermin angesetzt. Während die Turn- und Sportfreunde mit einem Heimerfolg den Rückstand auf den Tabellennachbarn auf einen Zähler verkürzen wollen, kann GWO mit einem Auswärtssieg unmittelbar vor der Winterpause noch den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz schaffen.