Bezirksliga Nordschwarzwald: Überraschende Ergebnisse kurz vor der Winterpause

Kurz vor der Winterpause überrascht die Bezirksliga Nordschwarzwald mit überraschenden Ergebnissen.
Der letzte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald vor der Winterpause hatte es ergebnistechnisch in sich. Während die SF Gechingen ihre Tabellenführung durch einen 2:1-Heimerfolg gegen den SV Eutingen verteidigen konnten und damit als Spitzenreiter überwintern, setzten sich in zahlreichen anderen Partien die Außenseiter durch. Davon profitieren konnte der VfR Sulz, der durch einen glanzlosen 2:0-Heimsieg gegen die TSF Dornhan auf den zweiten Platz vorrückte.