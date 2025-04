Bezirksliga Nordschwarzwald: TuS Ergenzingen erobert die Spitze nach Freudenstadt Patzer

Am Tabellenende sicherte sich der 1. FC Altburg durch seinen 3:1 Auswärtserfolg beim SV Mitteltal/Obertal drei wichtige Punkte. Düster sieht es dagegen für den VfL Nagold 2 aus, der sich beim VfR Sulz knapp mit 1:2 geschlagen geben musste. SV Gündringen – SG Felldorf/Bierlingen 0:5 (0:3). Rien ne va plus hieß es bereits beim Pausengang in Gündringen, wo die Gäste zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:0 das Wiesle gemäht hatten. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, auch wenn die Gündringer eine ordentliche Leistung abgerufen haben“, war SG-Trainer Ümit Dagistan dagegen mit dem Durchgang zwei nicht mehr ganz so einverstanden. „Da war es eine Partie auf Augenhöhe, in der wir nur noch das Nötigste getan haben und vor allem im Angriff zu schlampig agiert haben“, monierte der aktuell verletzte Trainer.

TuS Ergenzingen – SV Eutingen 3:1 (3:0). Nach dem dritten Treffer kurz vor dem Seitenwechsel machten die TuS-Boys Siesta, was Trainer Michael Sattler überhaupt nicht in den Kram passte. „Das war dann in der Summe zu wenig. Wir haben zu viele Bälle vertändelt, haben uns ausgeruht und das Ergebnis verwaltet.“ Dafür gab es Lobendes von Sattler zu der Phase bis zur 3:0 Führung. „Das war eine ganz gute Vorstellung. Eine souveräne Vorstellung.“ Lokalrivale Eutingen wurde dagegen nur durch Standards gefährlich und belohnte sich in der Schlussminute mit dem „Ehrentreffer“.

VfR Sulz – VfL Nagold 2 2:1 (1:0). „Ein sehr heißes Spiel“, lautete das Resümee des Sulzer Sprechers Michael Hess am Ende des Tages. „Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein kampfbetontes Spiel. Sehr intensiv, ohne dabei unfair zu sein“, so Hess weiter. Dazu gab es viele Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten sowie einen eher verrückten Spielverlauf. Nagold hatte vor der Pause Vorteile, lag allerdings im Rückstand, ehe die einheimischen stärker wurden, um sich nach dem Wiederanpfiff mit dem 2:0 zu belohnen. Doch in die Schlussphase, als Nagold in Unterzahl auskommen musste, da war erneut die U23 im Vorteil. Mehr als der Anschlusstreffer gelang ihnen allerdings nicht mehr.

Spvgg Freudenstadt – SV Gültlingen 0:0. „Der Gegner hat eine ordentliche Vorstellung geboten. Hat es gut gemacht und hatte vor allen Dingen in der Abwehr mit ihren langen Kerlen die Lufthoheit“, ärgerte sich Spvgg-Trainer Elvedin Djekic über zwei verlorene Zähler. „Zumal Gültlingen immer wieder Nadelstiche gesetzt hat“, so der Coach weiter, der dennoch „als Sieger vom Platz hätte gehen müssen“. Warum? „Wir haben einmal das leere Tor verfehlt und haben in zwei Situationen im Spiel eins gegen eins gepatzt, anstatt den fälligen Treffer zu markieren“, so Djekic weiter.

SV Mitteltal/Obertal – 1. FC Altburg. 1:3 (1:1). Während der SV Mitteltal/Obertal nach seiner zehnten Niederlage in Serie nach wie vor die rote Laterne im Griff hat, feierte der 1. FC Altburg seinen sechsten Auswärtserfolg und dockte an die obere Hälfte an. Bis zur 65. Minute hielt der Gastgeber einen Punkt fest, ehe sich die Gäste zweimal entscheidend durchsetzen konnten. „Am Ende war es verdient. Wir waren das bessere Team und hatten weiter Chancen für einen höheren Sieg“, freute sich FCA-Spielleiter Michael Holzäpfel über drei wichtige Punkte auf einem allerdings „nassen und seifigen Kunstrasen, der schwer zu bespielen war“, so der Spielleiter.