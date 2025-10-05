Bezirksliga Nordschwarzwald: Tore satt am siebten Spieltag

BEZIRKSLIGA.SV Wittendorf – SV Eutingen 2:4 (2:2). Nach fünf Siegen zum Saisonauftakt geht die plötzliche Talfahrt der Wittendorfer auch an diesem Wochenende weiter. Nach der 0:2-Niederlage in Altburg am vergangenen Sonntag und dem Ausscheiden aus dem Bezirkspokal gegen den SV Baiersbronn unter der Woche setzte es nun eine Heimniederlage gegen den SV Eutingen. Durch den zeitgleichen Kantersieg des SV Gültlingen bedeutet diese den Verlust der Tabellenführung für den Landesliga-Absteiger. Für die Eutinger avancierte Liam Weyherter mit einem Dreierpack – inklusive der beiden entscheidenden Tore nach dem Seitenwechsel – zum Matchwinner. Zunächst waren die Gastgeber durch Spielertrainer Marco Sumser früh in Führung gegangen. Doch Nico Nesch und Weyherter drehten den Spieß um, bevor Roman Rieger kurz vor der Halbzeitpause ausglich.

SV Gültlingen – SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee 7:0 (3:0). Die Chance durch den Patzer der Wittendorfer lässt sich der SV Gültlingen nicht entgehen. Mit einem 7:0-Kantersieg gegen die SG A-M-D schiebt sich der SVG auf den Platz an der Sonne. Tobias Dengler, Philipp Schweitzer und Spielertrainer Marcus Pflieger trafen jeweils doppelt, Sammy Rothfuß steuerte den siebten Treffer bei. Weiterhin ungeschlagen reisen die Gültlinger nun am kommenden Samstag zum nächsten Duell mit einem der Kellerkinder der Liga nach Dornhan.

SG Felldorf-Bierlingen – SG Dornstetten 3:1 (0:0). Nichts zu holen gab es für die SG Dornstetten in Bierlingen. Mit einem 3:1-Heimsieg schiebt sich die SG Felldorf-Bierlingen in der Tabelle am direkten Kontrahenten vorbei bis auf den fünften Rang. Die Dornstetter hingegen rutschen vom dritten Platz durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen bis auf Rang 8 ab. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste zunächst durch Leon Schenkel in Führung. Doch die Hausherren schafften durch Treffer von Julian Mayer, Luca Noll und Till Schmid-Wenzlaff noch die Wende.

SV Baiersbronn – TSF Dornhan 6:3 (1:1). Für das größte Torspektakel an einem insgesamt sehr torreichen Spieltag sorgten der SV Baiersbronn und die TSF Dornhan – und das, obwohl vor dem Seitenwechsel nur zwei Tore fielen. Den Führungstreffer der Gäste durch Ahmet Colak glich Sebastian Braun kurz vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang spielte sich der SVB dann durch zwei weitere Tore von Braun, einen Doppelpack von Rico Finkbeiner und einem Treffer von Kai Sattelberger in einen regelrechten Rausch. Die Dornhaner hatten trotz eines Doppelpacks von Julian Haas nicht mehr genug entgegenzusetzen.

1. FC Altburg – FV Grün-Weiß Ottenbronn 1:0 (0:0). Durch seinen vierten Sieg in Folge ist der 1. FC Altburg nun Tabellendritter der Bezirksliga. Top-Torjäger Luca Malandra schoss die Gastgeber mit seinem siebten Saisontreffer zu den drei Punkten. Auf der anderen Seite blieb die beste Defensive der Liga bereits zum dritten Mal ohne Gegentor. Ottenbronn hingegen muss den SV Althengstett an sich vorbei auf den elften Tabellenplatz ziehen lassen.

SGM Oberreichenbach/Würzbach – SF Gechingen 2:2 (1:0). Das Duell der Tabellennachbarn fand keinen Sieger. Die heimische SGM musste sich am Ende trotz zweifacher Führung durch Tore von Johannes Neuweiler und Lukas Moor mit nur einem Punkt zufriedengeben. Die Gechinger dürfen sich indes bei Doppelpacker Edison Behramaj bedanken.

TSV Möttlingen – VfR Sulz 0:2 (0:0). Sieben Spiele, sieben Niederlagen, 6:24 Tore. Der TSV Möttlingen wartet auch nach dem Heimspiel gegen Sulz auf den ersten Hoffnungsschimmer der Saison. Die Gastgeber lieferten dem VfR lange einen erbitterten Kampf, mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben. In der 71. Minute Moritz Haible den damit nun frisch gebackenen Tabellenvierten in Führung. Ozan Güler sorgte in der Nachspielzeit für die Vorentscheidung.