Bezirksliga Nordschwarzwald: Tore satt am siebten Spieltag

Der SV Gültlingen nutzt den nächsten Patzer der Wittendorfer aus und übernimmt die Tabellenführung. Luca Malandra schießt Altburg zum vierten Sieg in Folge.
BEZIRKSLIGA.SV Wittendorf – SV Eutingen 2:4 (2:2). Nach fünf Siegen zum Saisonauftakt geht die plötzliche Talfahrt der Wittendorfer auch an diesem Wochenende weiter. Nach der 0:2-Niederlage in Altburg am vergangenen Sonntag und dem Ausscheiden aus dem Bezirkspokal gegen den SV Baiersbronn unter der Woche setzte es nun eine Heimniederlage gegen den SV Eutingen. Durch den zeitgleichen Kantersieg des SV Gültlingen bedeutet diese den Verlust der Tabellenführung für den Landesliga-Absteiger. Für die Eutinger avancierte Liam Weyherter mit einem Dreierpack – inklusive der beiden entscheidenden Tore nach dem Seitenwechsel – zum Matchwinner. Zunächst waren die Gastgeber durch Spielertrainer Marco Sumser früh in Führung gegangen. Doch Nico Nesch und Weyherter drehten den Spieß um, bevor Roman Rieger kurz vor der Halbzeitpause ausglich.