Bezirksliga Nordschwarzwald: Tabellenführer gibt Punkte ab – Abstiegskampf bleibt eng

Erst in Nachspielzeit kann der Tabellenführer Ergenzingen in Baiersbronn eine Niederlage vermeiden. Im Abstiegskampf haben die Salzstetter einen wichtigen Heimsieg eingefahren.

SV Gündringen – SV Marschalkenzimmern 5:2 (2:0). Im Duell zweier Absteiger sahen die Zuschauer eine halbe Stunde lang „ein unterhaltsames Spiel mit vielen Torchancen“, ehe Gästetrainer Frank Baumann das alte Lied vom SVM anstimmte. „Wir geraten in Rückstand und dann passiert alles, was man nicht braucht“, musste Baumann mit ansehen wie die Hausherren auf 3:0 davonzogen. „Letztendlich war es ein verdienter Sieg der Gündringer“, so das Resümee von Frank Baumann.

SF Salzstetten – VfR Sulz 3:1 (1:0). „Beide Mannschaften haben sich langsam an das Spiel herangepirscht“, freute sich SF-Abteilungsleiter Matze Stasch, denn „anschließend haben wir mehr Spielanteile bekommen. Insgesamt war es eine sehr interessante Begegnung, in der beide Teams Gas gegeben haben. Den Sieg wollten“, musste Stasch nach dem 1:1 Ausgleich warten, ehe seine Truppe in den Schlussminuten einen Doppelpack zum 3:1 Endstand erzielen konnten.

SV Baiersbronn – TuS Ergenzingen 1:1 (0:0). „Eine interessante Begegnung“, hatte SVB-Sprecher Hans-Dieter Leins „nach einer Phase des Abtastens“ gesehen. In dem anschaulichen Spiel hatten die Hausherren durch Lucas Gaiser und Jonathan Günther gute Einschussmöglichkeiten, um in Führung zu gehen, doch nach dem Führungstreffer (74.) deutete einiges „auf eine Überraschung hin“, so Leins. Doch der Klassenprimus drängte auf das 1:1. Hatte zunächst noch Pech, als Lukas Bok das Ziel knapp verfehlte, ehe doch noch der Ausgleich in der Nachspielzeit fiel. „Nicht unverdient“, so Leins.

Bis in die Schlussphase

SF Gechingen – SV Alpirsbach/Rötenbach 3:1 (1:1). „Die ersten 20 Minuten von uns waren sehr gut. Wir haben Druck gemacht, hatten die Abschlüsse zu einer deutlicheren Führung“, war SF-Abteilungsleiter Stephan Funk in dieser Phase zufrieden. Kurz vor dem Wechsel dann der Ausgleich durch einen Strafstoß und „danach war bei uns der Spielfluss angerissen“, musste Funk bis in die Schlussphase warten, ehe seine Sportfreunde den Sack zumachten.

SV Gültlingen – SV Eutingen 1:0 (0:0). Acht Minuten vor dem Schlusspfiff gelang dem eben erst eingewechselten Cedric Kleinbeck mit seinem ersten Ballkontakt das Tor des Tages. „Ein eher glücklicher Sieg, da auch die Gäste ihre Möglichkeiten hatten“, resümierte Gültlingens Abteilungsleiter Gunter Deuble fair die 90 Minuten. „Von den klaren Chancen her war es völlig ausgeglichen“, so Deuble.

Spvgg Freudenstadt – VfL Nagold 2 1:4 (0:3). „Wir haben etwas Zeit gebraucht, ehe wir in das Spiel gefunden hatten“, durfte sich VfL-Trainer Michael Steger nach dem Nagolder Führungstreffer (17.) mit zunehmender Spieldauer entspannen. Beim Pausensprudel hieß es 3:0 für sein Team, ehe es für den Gast nach einer Stunde Spielzeit holprig wurde. Erst vergab der VfL einen Strafstoß, ehe die Hausherren verkürzten. Doch nach dem 4:1 war die Grube endgültig ausgehoben.

Alles drin

SG Vöhringen – SV Mitteltal/Obertal 3:1 (2:1). Mitteltal bleibt Tabellenletzter, während die Einheimischen weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz ihr Zuhause haben. Vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, noch ist alles drin. Die Vöhringer legten sich durch einen frühen Treffer und einem Doppelpack kurz vor dem Pausengang ein beruhigendes Polster vor, ehe die Gäste nach einer Stunde Spielzeit nur noch auf 1:3 verkürzen konnten.

SV Althengstett – 1. FC Altburg 5:2 (1:2). „Altburg hat es richtig gut gemacht, auch weil wir anfangs geschlafen haben“, war SVA-Trainer Daniel Sajko nach elf Minuten und einem 0:2 Rückstand bedient. „Nach dem Anschlusstreffer (26.) waren wir dagegen zurück im Spiel, auch wenn wir uns nach 45 Minuten nicht über einen höheren Rückstand beklagen hätten können“, sah Sajko in Hälfte zwei eine Heimelf, „die überlegen war, die höher hätte gewinnen können, auch weil, warum auch immer, beim Gegner der Stecker gezogen war“, so Sajko.