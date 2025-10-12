Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Wittendorf nutzt überraschenden Patzer

Die TSF Dornhan bejubeln ihren ersten Saisonsieg ausgerechnet gegen den Tabellenführer SV Gültlingen, der daraufhin den Platz an der Sonne abgeben musste.

TSF Dornhan – SV Gültlingen 2:0 (2:0). Die Elf von der Dornhaner Platte setzte den favorisierten Gegner von Beginn an unter Druck und spielte die Gäste weitgehend in der eigenen Platzhälfte fest. „Heute konnten wir endlich einmal das umsetzen, was wir uns vor der Partie vorgenommen hatten, und haben eine engagierte und kampfbetonte Leistung auf den Platz gebracht“, so das Fazit von TSF-Co-Trainer Emre Karademir nach dem Schlusspfiff. Der Tabellenführer aus Gültlingen lief auch nach der Pause erfolglos an, scheiterte immer wieder an den Defensivreihen der Hausherren und musste sich verdient mit 0:2 geschlagen geben.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksligaspiel des Tages SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee beendet Negativserie Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Reaktion der Gäste aus Felldorf-Bierlingen folgte am Ende des Spiels zu spät. VfR Sulz – SGM Oberreichenbach/Würzbach 2:1 (2:1). Trotz beeindruckender Leistung der Gäste, welche ab der 52. Spielminute mit zehn und die letzten Minuten sogar nur mit neun Spielern bestreiten mussten und dennoch auf Augenhöhe agierten, fuhren die Gastgeber einen verdienten Heimerfolg ein. „Wir hatten im zweiten Durchgang noch einen Pfostenschuss und weitere Chancen, welche wir jedoch nicht verwerten konnten. Mit unserer Leistung können wir daher durchaus zufrieden sein“, erklärte VfR-Pressesprecher Michael Hess. Spielertrainer Philipp Rumpel entschied die Begegnung mit einem sehenswerten Treffer aus 30 Metern.

Jetzt Tabellennachbarn

SF Gechingen – 1. FC Altburg 1:1 (0:1). Ein Treffer pro Seite und Halbzeit sorgte in Gechingen für eine Punkteteilung und dafür, dass beide Teams im Zwischenklassement nun Tabellennachbarn sind. Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß und durften bereits nach neun Zeigerumdrehungen den Führungstreffer bejubeln. Die Hausherren schlugen nach der Pause zurück, in der Schlussphase versuchten dann beide Mannschaften das Blatt zu den eigenen Gunsten zu wenden. Da weitere Chancen hüben wie drüben jedoch nicht genutzt werden konnten, blieb es nach 90 Minuten beim Remis.

FV Grün-Weiß Ottenbronn – SV Wittendorf 0:3 (0:0). Die Hausherren waren im ersten Durchgang die bessere Mannschaft und erspielten sich mehrere vielversprechende Gelegenheiten, die jedoch ungenutzt verstrichen. Nach der Pause hatten dann die Gäste Feldvorteile, kamen zu Chancen und präsentierten sich in deren Verwertung deutlich effizienter. So stand am Ende einer weitgehend ausgeglichenen Begegnung ein deutlicher Auswärtserfolg. Ein FV-Verantwortlicher fasste die Partie wie folgt zusammen: „Aus unserer Sicht eine bittere Niederlage, aber wer seine Chancen vorne nicht nutzt, wird oftmals hinten bestraft.“ Mit dem Erfolg haben die Wittendorfer die Spitze zurückerobert.

Dank an Kapitän

SV Eutingen – SV Baiersbronn 2:0 (1:0). In einer Bezirksliga-Begegnung auf hohem Niveau agierten beide Mannschaften zielstrebig und offensiv. Nachdem die Platzelf früh in Führung gegangen war, kippten die Spielanteile rund um die Halbzeit leicht zugunsten der Gäste aus dem Murgtal. „Wir konnten uns vor allem in dieser Phase mehrfach bei Kapitän Nico Nesch bedanken, der in der Innenverteidigung mehrere SVB-Chancen vereitelt hat“, betonte SVE-Abteilungsleiter Patrick Sautter nach dem Schlusspfiff. In den Schlussminuten musste der SVE noch zwei brenzliche Situationen überstehen, ehe gejubelt werden durfte.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 Freudenstadts Führung hat nur eine Minute Bestand Die Spvgg Freudenstadt kann auch im Kellerduell mit dem SV Croatia Reutlingen keinen Sieg holen und muss sich nach guter erster Hälfte am Ende geschlagen geben.

SG Dornstetten – SV Althengstett 1:0 (1:0). „Unser heutiges Ziel war es, defensiv kompakt zu stehen und keinen Gegentreffer zuzulassen – das ist uns von Minute eins bis 90 gelungen“, so das zufriedene Schlussfazit von Heimtrainer Kai Totzl nach dem 1:0-Heimerfolg seiner Elf gegen den SV Althengstett. In einer hitzigen Partie hatte die SG nach dem Führungstreffer weitere Großchancen, vergab diese jedoch mitunter fahrlässig und musste daher bis in die Schlussphase hinein zittern. Da die Gäste ihre Chancen jedoch ebenfalls nicht verwerten konnten, blieb es beim knappen Sieg der nun fünftplatzierten Dornstetter.