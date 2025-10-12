Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Wittendorf nutzt überraschenden Patzer

Die TSF Dornhan bejubeln ihren ersten Saisonsieg ausgerechnet gegen den Tabellenführer SV Gültlingen, der daraufhin den Platz an der Sonne abgeben musste.
TSF Dornhan – SV Gültlingen 2:0 (2:0). Die Elf von der Dornhaner Platte setzte den favorisierten Gegner von Beginn an unter Druck und spielte die Gäste weitgehend in der eigenen Platzhälfte fest. „Heute konnten wir endlich einmal das umsetzen, was wir uns vor der Partie vorgenommen hatten, und haben eine engagierte und kampfbetonte Leistung auf den Platz gebracht“, so das Fazit von TSF-Co-Trainer Emre Karademir nach dem Schlusspfiff. Der Tabellenführer aus Gültlingen lief auch nach der Pause erfolglos an, scheiterte immer wieder an den Defensivreihen der Hausherren und musste sich verdient mit 0:2 geschlagen geben.