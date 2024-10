Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Gündringen nicht mehr letzter Mohikaner

In der Bezirksliga Nordschwarzwald war es zuletzt nur noch der SV Gündringen, der noch kein Spiel gewonnen hat. Das ändert sich mit dem 3:0-Sieg in Marschalkenzimmern. Weitere Themen des 12. Spieltags: Schiedsrichter-Kritik aus Gültlingen, freundliche Altburger und ein geplatzter Knoten in Nagold.