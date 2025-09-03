Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Gültlingen wäre mit einem weiteren Remis zufrieden

Auslosung des Bezirkspokal-Achtelfinales, dazu das Bezirksliga-Derby gegen die SF Gechingen: Der SV Gültlingen ist am Donnerstag Dreh- und Angelpunkt des Fußballs im Nordschwarzwald.
An diesem Donnerstagabend richten sich im Fußballbezirk Nordschwarzwald alle Augen nach Gültlingen – insbesondere wegen der Auslosung des Bezirkspokal-Achtelfinales, die im Rahmen des Bezirksliga-Derbys zwischen dem SV Gültligen und den SF Gechingen stattfindet. Aus dem Kreis Calw sind noch die Bezirksligisten SF Gechingen, SG Oberreichenbach/Würzbach, SV Althengstett, Grün-Weiß Ottenbronn, SV Gültlingen und VfL Nagold II, A-Ligist TSV Haiterbach und als einziger B-Ligist der TSV Neuhengstett im Wettbewerb vertreten. Ausgetragen wird das Achtelfinale am 2. Oktober.