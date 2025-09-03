Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Gültlingen wäre mit einem weiteren Remis zufrieden

Auslosung des Bezirkspokal-Achtelfinales, dazu das Bezirksliga-Derby gegen die SF Gechingen: Der SV Gültlingen ist am Donnerstag Dreh- und Angelpunkt des Fußballs im Nordschwarzwald.

An diesem Donnerstagabend richten sich im Fußballbezirk Nordschwarzwald alle Augen nach Gültlingen – insbesondere wegen der Auslosung des Bezirkspokal-Achtelfinales, die im Rahmen des Bezirksliga-Derbys zwischen dem SV Gültligen und den SF Gechingen stattfindet. Aus dem Kreis Calw sind noch die Bezirksligisten SF Gechingen, SG Oberreichenbach/Würzbach, SV Althengstett, Grün-Weiß Ottenbronn, SV Gültlingen und VfL Nagold II, A-Ligist TSV Haiterbach und als einziger B-Ligist der TSV Neuhengstett im Wettbewerb vertreten. Ausgetragen wird das Achtelfinale am 2. Oktober.

Und dann ist da natürlich noch das Bezirksliga-Derby selbst, das ab 19 Uhr für Spannung sorgen wird. Für Gunter Deuble, Leiter der Fußball-Abteilung des SV Gültlingen, steht dabei fest: „Gechingen ist Favorit. Die haben eine richtig gute Mannschaft, gerade mit ihrem Neuzugang Steffen Honigmann.“

Mit Verbandsliga-Erfahrung

Honigmann kam vom TSV Oberboihingen aus der Bezirksliga Neckar/Fils und war zuvor beim TSV Oberensingen in der Verbandsliga aktiv. Zuletzt machte der 31-Jährige das 1:0 (3.) beim 4:0-Sieg der SF Gechingen gegen den SV Baiersbronn. Allerdings: In der Bezirksliga legten die Sportfreunde mit einer 0:1-Niederlage gegen den SV Eutingen einen Fehlstart hin.

Zwei Gesperrte beim SVG

Der SV Gültlingen hat in seinen beiden bisherigen Liga-Spielen jeweils nur unentschieden gespielt – gegen Grün-Weiß Ottenbronn (4:4) und den 1. FC Altburg (0:0). „Priorität ist, dass wir gegen Gechingen einen Punkt holen“, hätte Deuble gegen ein drittes Remis nichts einzuwenden. Auflaufen wird der SV Gültlingen ohne seine Gesperrten Sammy Rothfuß und Lucas Roller. „Aber wir haben einen großen Kader, um das aufzufangen“, unterstreicht Deuble und denkt zurück: „Gegen Gechingen sahen wir eigentlich immer ganz gut aus. Uns liegt das, wenn der Gegner mitspielt und sich nicht nur hinten reinstellt.“

VfL Nagold II in Eutingen

Im zweiten Spiel dieser kleinen englischen Woche in der Bezirksliga empfängt an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) der SV Eutingen den VfL Nagold II. Genau wie der SV Gültlingen sind die Nagolder mit zwei Unentschieden in die Liga gestartet. Nach einem durchwachsenen 2:2 gegen den Aufsteiger SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee trotzte das Team von Trainer Michael Steger dem Landesliga-Absteiger TSF Dornhan (2:2) überraschend einen Punkt ab. Der SV Eutingen kam zuletzt mit einem 0:4 gegen den VfR Sulz unter die Räder.