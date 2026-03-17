Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Gültlingen verpflichtet neuen Trainer

Der SV Gültlingen hat die Weichen für die neue Saison gestellt – und präsentiert einen neuen Namen: Alexander Ott. Der 41-jährige Rohrauer wird ab der kommenden Saison zusammen mit Robin Braun ein Trainer-Duo bilden – sowohl bei der ersten Mannschaft in der Bezirksliga als auch bei der zweiten in der Kreisliga B. „Beide sind in der Trainertätigkeit gleichgestellt und für die erste und zweite Mannschaft verantwortlich“, sagt Gunter Deuble, Leiter der Fußball-Abteilung des SV Gültlingen.

Berufliche Gründe Nicht mehr Spielertrainer sein wird damit Marcus Pflieger. Er hatte diesen Posten erst zu Saisonbeginn übernommen, wolle aber aus beruflichen Gründen kürzer treten. Laut Deuble werde er aber Spieler beim SV Gültlingen bleiben.

Unabhängig davon habe Braun bereits im Januar als Spielertrainer verlängert. Der 29-Jährige kam zu Saisonbeginn vom VfL Nagold und wird damit in sein zweites Jahr gehen. Deuble: „Für ihn wünschen wir uns, dass er gestärkt nach seiner Verletzung zurückkommt und seine Erfahrung mit in das Team einbringt. Seine Tore und seine Robustheit im Angriff werden den SVG weiterbringen. Zurzeit laboriert er immer noch an einer Knieverletzung.“ Braun werde im Sommer den Basislehrgang für die Trainer-B-Lizenz beim WFV absolvieren. Deuble unterstreicht: „In seinem ersten Jahr als Spielertrainer hat er viel Input von Marcus Pfliegers Erfahrung mitbekommen.“

In der Landesliga gespielt

Anders als Braun wird Alexander Ott ausschließlich am Spielfeldrand stehen. Aktuell trainiert der Vater von zwei Kindern seit 2023 den TSV Waldenbuch, der um den Aufstieg in die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mitspielt. In seiner aktiven Karriere spielte er unter anderem in Landesliga beim TSV Hildrizhausen und TSV Schönaich. Weitere Stationen waren der TSV Herrenberg, der TSV Waldenbuch und der TV Altdorf, bei dem er auch als Co-Trainer aktiv war.

„Seine langjährige Erfahrung als Trainer und seine unkomplizierte Art waren ausschlaggebend für eine Zusammenarbeit mit Robin Braun und dem SV Gültlingen. Das Ziel der beiden ist es, jeden einzelnen Spieler weiterzuentwickeln und zu verbessern“, sagt Deuble und zeigt auf: „Nach Gesprächen kristallisierte sich schnell heraus, dass dieses Duo die gleiche Fußball-Philosophie hat – ein kontrollierter Spielaufbau gepaart mit Angriffs Pressing stehen im Vordergrund.“

Dominic Blum unterstützt

Unterstützung bekommt das Trainer-Duo von Dominic Blum, der zum Bezirksliga-Kader gehört. „Dominic fungiert als Verbindungsmann zwischen Trainern, Spielern und Verein“, erklärt Deuble die Funktion des 33-Jährigen.

Für das Torwart-Training erde weiterhin Halil Atay verantwortlich sein. Auch hier lobt Deuble: „Dieses fußballspezifische Training erhöht die Qualität unserer Torspieler, die sich positiv auf beide Mannschaften auswirkt.“

Zudem merkt der Abteilungsleiter an, dass Braun und Blum in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit den Gültlinger Spielern geführt hätten. „Es ist sehr erfreulich, dass der Großteil dem SVG die Treue hält. Dies ist auch sicherlich unserer guten Kameradschaft geschuldet“, unterstreicht Deuble.