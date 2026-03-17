Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Gültlingen verpflichtet neuen Trainer

Der SV Gültlingen stellt die Weichen für die kommende Saison.
Der SV Gültlingen hat die Weichen für die neue Saison gestellt – und präsentiert einen neuen Namen: Alexander Ott. Der 41-jährige Rohrauer wird ab der kommenden Saison zusammen mit Robin Braun ein Trainer-Duo bilden – sowohl bei der ersten Mannschaft in der Bezirksliga als auch bei der zweiten in der Kreisliga B. „Beide sind in der Trainertätigkeit gleichgestellt und für die erste und zweite Mannschaft verantwortlich“, sagt Gunter Deuble, Leiter der Fußball-Abteilung des SV Gültlingen.