Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Baiersbronn schockt SF Gechingen

1 Der VfL Nagold II (in Weiß) vergab im Lokalkampf gegen den SV Gündringen etliche Chancen. Foto: Andreas Reutter

Am 15. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald lag wohl irgendetwas in der Luft, denn gleich sechs Platzverweise hagelte es in den neun Spielen. Zudem meldete sich der SV Baiersbronn stark zurück.









Bezirksliga SV Baiersbronn – SF Gechingen 4:1 (3:1). „Ein super Spiel von beiden Mannschaften mit einem verdienten Sieger gegen keineswegs enttäuschende Gäste“, brachte SV-Sprecher Hans-Dieter Leins die 90 Minuten auf den Punkt. In der 73. Minute die Vorentscheidung, als Maurice Bürkle für die Sportfreunde am Aluminium scheiterte. „Fällt da der Anschlusstreffer, es wäre sicherlich noch einmal eng geworden“, musste Leins in dieser Situation ganz tief durchatmen. SV Marschalkenzimmern – VfR Sulz 1:1 (0:1). „Ein etwas glücklicher Punktegewinn, doch wir haben uns heute das Glück erzwungen“, freute sich SV-Coach Marc Geiser über den ersten Zähler nach zuletzt sieben Niederlagen. „Sulz war zunächst deutlich überlegen, hatte mehr Ballbesitz, ehe wir es nach dem Pausengang etwas besser hinbekommen haben“, freute sich Geiser. „Gut verteidigt, nach vorne ging nicht so viel, ehe wir mit der Brechstange in der Nachspielzeit Erfolg hatten.“