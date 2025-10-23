Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Baiersbronn fehlt Konstanz

Für den SV Baiersbronn wird das Heimspiel am Samstag in der Bezirksliga Nordschwarzwald gegen Spitzenreiter SV Gültlingen eine echte Bewährungsprobe.
Am Samstag ab 15.30 Uhr steht in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald für den SV Gültlingen mit dem Gastspiel in Baiersbronn eine echte Bewährungsprobe an. Durch den 3:1-Erfolg gegen den SV Eutingen übernahmen die Gültlinger den ersten Tabellenplatz wieder vom SV Wittendorf, der sich mit 1:2 dem SV Baiersbronn geschlagen geben musste und seine dritte Saisonniederlage kassierte.