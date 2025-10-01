Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Althengstett will Tabelle nicht zu viel Bedeutung beimessen

In der Bezirksliga Nordschwarzwald treffen die beiden Kellerkinder aus Althengstett und Nagold aufeinander.
Die Begegnung zwischen dem SV Althengstett und dem VfL Nagold II in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald ist für beide Kellerkinder richtungsweisend, denn der Verlierer bleibt weiterhin ganz hinten drin im Schlamassel. Der SV Althengstett befindet sich momentan auf dem zwölften Tabellenplatz mit sieben Punkten aus sechs Spielen. „Alles ist noch total eng beisammen, mit einem Sieg geht es sofort fünf, sechs Plätze nach oben“, möchte der Althengstetter Trainer Daniel Sajko der Rangliste noch nicht zu viel Beachtung schenken. „Bisher fehlt es bei uns in den beiden Strafräumen. Vorne sind wir nicht konsequent genug und hinten lassen wir vor allem zu Spielende zu viel gegnerische Chancen zu. Fehlende Konzentration hat sicherlich auch etwas mit fehlender Fitness zu tun, aber konditionelle Probleme liegen nicht vor“, meint Sajko. „Auch personell haben wir Pech, denn auch am Wochenende werden wieder sechs Spieler ausfallen, was bei einem Kader von 19 Mann schwierig zu kompensieren sein wird“, ergänzt Sajko. „Wir verfügen über eine eingespielte Truppe mit total guten Jungs , mit denen es sehr viel Spaß macht zu arbeiten. Es fällt mir schwer eine Prognose zu stellen, aber wir möchten im sicheren Mittelfeld landen und der Blick soll eher nach oben als nach unten gehen“, so Sajko. „Der spielerisch starke VfL Nagold II ist immer sehr schwer einzuschätzen, aber in den letzten Jahren haben wir gegen ihn immer gut ausgesehen“, geht Sajko auf den Duellanten ein.