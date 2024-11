1 Niklas Woller machte zwei Treffer. Foto: Albert M. Kraushaar

Der SV Althengstett setzt seinen Aufwärtstrend fort und hat gegen den SV Eutingen einen dominanten Auftritt gezeigt. Beim 5:0-Erfolg zeigte sich das Team Daniel Sajko extrem effektiv.









Die SF Gechingen, der TuS Ergenzingen die SpVgg Freudenstadt und Grün-Weiß Ottenbronn geben in der Bezirksliga Nordschwarzwald den Ton an, wer an dem Quartett dran bleiben möcht musste am 15. Spieltag seine Paarung gewinnen.