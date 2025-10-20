Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Althengstett gelingt Befreiungsschlag

1 Dem Althengstetter Trainer Daniel Sajko ist mit seinem Team ein wichtiger Sieg gegen die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee gelungen. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer In der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald hat es am 9. Spieltag ausgerechnet das Mittefeld-Duell zwischen dem SV Althengstett und der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee besonders in sich.







Am torreichen 9. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald fand die aufsehenerregendste Begegnung in Althengstett statt. Obwohl die Ansetzung des Duells im unteren Tabellenmittelfeld zunächst wenig Potenzial für ein Spieltag-Highlight zu haben schien, dürfte keiner der Zuschauer seine Anwesenheit bereut haben. Den besseren Start in die Partie hatten zunächst die Gäste aus Ahldorf, Mühlen und Dettensee, welche sich durch Torerfolge von Raphael Hopf und Tobias Schmollinger innerhalb der ersten halben Stunde einen komfortablen Vorsprung herausspielten. Beim zweiten Treffer agierten die Hausherren bereits mit einem Spieler weniger, sodass vieles auf einen erfolgreichen Nachmittag der Spielgemeinschaft hindeutete. Die Platzelf von Trainer Daniel Sajko gab sich jedoch nicht auf: „Die Unterzahl und der zweite Gegentreffer haben uns wachgerüttelt und unseren Kampfgeist geweckt“, so der Übungsleiter nach dem Schlusspfiff. Nachdem seine Elf nur knapp am 0:3 vorbeigeschrappt war, bekam der SVA noch vor der Pause einen Foulelfmeter zugesprochen, welcher den Beginn einer furiosen Aufholjagd markierte. Savino Marotta verkürzte vom Strafstoßpunkt auf 1:2 und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Nach der Pause sahen die Zuschauer dann weitgehend ein Spiel auf ein Tor und durften nach Torerfolgen von Patriot Behramaj, Edvin Saipi sowie zwei Treffer durch Martin Spindler den Mitte der ersten Halbzeit kaum noch für möglich gehaltenen Heimsieg bejubeln. „Der Gegner musste im Laufe der zweiten Halbzeit zwar ebenfalls Platzverweise hinnehmen, die Partie war aufgrund unserer Leistungssteigerung jedoch bereits lange vor unserer eigenen Überzahl in der Schlussphase entschieden“, so Daniel Sajko. In der Tabelle verbessert sich der SV Althengstett durch den Erfolg auf den zehnten Rang.