Bezirksliga Nordschwarzwald: SV Althengstett gelingt Befreiungsschlag
Dem Althengstetter Trainer Daniel Sajko ist mit seinem Team ein wichtiger Sieg gegen die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee gelungen. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

In der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald hat es am 9. Spieltag ausgerechnet das Mittefeld-Duell zwischen dem SV Althengstett und der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee besonders in sich.

Am torreichen 9. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald fand die aufsehenerregendste Begegnung in Althengstett statt. Obwohl die Ansetzung des Duells im unteren Tabellenmittelfeld zunächst wenig Potenzial für ein Spieltag-Highlight zu haben schien, dürfte keiner der Zuschauer seine Anwesenheit bereut haben. Den besseren Start in die Partie hatten zunächst die Gäste aus Ahldorf, Mühlen und Dettensee, welche sich durch Torerfolge von Raphael Hopf und Tobias Schmollinger innerhalb der ersten halben Stunde einen komfortablen Vorsprung herausspielten. Beim zweiten Treffer agierten die Hausherren bereits mit einem Spieler weniger, sodass vieles auf einen erfolgreichen Nachmittag der Spielgemeinschaft hindeutete. Die Platzelf von Trainer Daniel Sajko gab sich jedoch nicht auf: „Die Unterzahl und der zweite Gegentreffer haben uns wachgerüttelt und unseren Kampfgeist geweckt“, so der Übungsleiter nach dem Schlusspfiff. Nachdem seine Elf nur knapp am 0:3 vorbeigeschrappt war, bekam der SVA noch vor der Pause einen Foulelfmeter zugesprochen, welcher den Beginn einer furiosen Aufholjagd markierte. Savino Marotta verkürzte vom Strafstoßpunkt auf 1:2 und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Nach der Pause sahen die Zuschauer dann weitgehend ein Spiel auf ein Tor und durften nach Torerfolgen von Patriot Behramaj, Edvin Saipi sowie zwei Treffer durch Martin Spindler den Mitte der ersten Halbzeit kaum noch für möglich gehaltenen Heimsieg bejubeln. „Der Gegner musste im Laufe der zweiten Halbzeit zwar ebenfalls Platzverweise hinnehmen, die Partie war aufgrund unserer Leistungssteigerung jedoch bereits lange vor unserer eigenen Überzahl in der Schlussphase entschieden“, so Daniel Sajko. In der Tabelle verbessert sich der SV Althengstett durch den Erfolg auf den zehnten Rang.

 

Bukowski trifft doppelt

An der Tabellenspitze meldet sich der SV Gültlingen nach einem 3:1-Heimerfolg gegen den zuletzt befreit und erfolgreich aufspielenden SV Eutingen als Spitzenreiter zurück. Luca Bukowski mit zwei und Philipp Schweitzer mit einem Torerfolg sorgten dafür, dass die Mannschaft des Trainerduos Marcus Pflieger und Robin Braun nichts anbrennen ließ und den Platz an der Sonne damit zurückeroberte.

Der bisherige Tabellenführer SV Wittendorf unterlag vor heimischem Publikum überraschend dem SV Baiersbronn und rutschte durch den parallel stattfindenden Punktgewinn des VfR Sulz in Altburg wegen des besseren Torverhältnisses der Neckarstädter sogar auf den dritten Zwischenrang ab.

Bis zum letzten Spieltag hatte der TSV Möttlingen noch punktlos am Tabellenende gestanden, am Wochenende fuhr die Mannschaft des Trainerduos Tobias Blank und Alexander Gans den zweiten Punktgewinn in Folge ein. Gegen die vor der Partie klar favorisierte SG Dornstetten geriet der TSV auf eigenem Platz zwar zunächst in Rückstand, kämpfte sich jedoch anschließend in die Partie zurück und kam zu zahlreichen hochkarätigen Chancen. Die Gäste konnten sich lange Zeit bei Schlussmann Johannes Günter bedanken, dass der Ball nicht den Weg über die eigene Torlinie fand. In der Schlussminute belohnte Gürkan Köymen die Anstrengungen seiner Mannschaftskollegen dann aber doch noch und sorgte zumindest für die Punkteteilung.

VfL Nagold II dreht Spiel

Auch der VfL Nagold II durfte sich am Tabellenende über einen wichtigen Punktgewinn freuen. Nach zwischenzeitlichem Rückstand im Gastspiel bei der SG Oberreichenbach/Würzbach gaben sich die Gäste nicht auf und drehten die Begegnung nach dem Seitenwechsel noch in einen 2:1-Auswärtserfolg. In der Tabelle schiebt sich die VfL-Reserve damit leicht nach vorne und hat die Nichtabstiegszone fest im Blick.

 