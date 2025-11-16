Bezirksliga Nordschwarzwald: Sulz schraubt Nagold auseinander und zieht mit der Spitze gleich

Die Gäste des VfL Nagold II machen es den Gastgebern einfach, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Gäste-Trainer Michael Steger fühlt sich an „Slapstick“ erinnert.
VfR Sulz – VfL Nagold II 5:1 (3:0). Auch in dieser Höhe verdient haben die Sulzer der Nagolder Zweiten an einem regnerischen Sonntag Nachmittag im Sulzer Allbeck-Stadion die Grenzen aufgezeigt. Die Nagolder spielten hinten zu fehlerhaft und machten es den gut aufgelegten Gastgebern aus der Neckarstadt extrem leicht, ihre Tore zu erzielen.