Bezirksliga Nordschwarzwald: Sportfreunde Gechingen profitieren von Ergebnissen

Die Sportfreunde aus Gechingen hatten vorgelegt und die Verfolger kamen am 15. Bezirksligaspieltag über Unentschieden nicht hinaus. Der Vorsprung ist allerdings mehr als knapp.

SF Gechingen – TSF Dornhan 5:1 (2:0). Bereits im ersten Durchgang waren die favorisierten Hausherren die bessere Mannschaft und erspielten sich durch einen Doppelpack von Edison Behramaj eine Zwei-Tore-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel bauten die Sportfreunde ihren Vorsprung schließlich auf fünf Tore aus, ehe den Gästen von der Dornhaner Platte noch der Ehrentreffer gelang. Dieser hatte jedoch lediglich kosmetischen Wert und änderte auch in der Schlussphase nichts mehr am Spielverlauf. Spieler des Tages war zweifelsfrei Edison Behramaj, der schlussendlich drei von fünf SF-Toren erzielte.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Spiel des Tages Wittendorf bestraft Althengstetts Chancenwucher Der SV Althengstett hat unter schweren Bedingungen und trotz der besseren Möglichkeiten das Bezirksligaduell gegen den SV Wittendorf 1:2 (0:1) verloren. VfL Nagold II – SG Dornstetten 3:2 (2:1). „Der heutige Erfolg ist für uns extrem wichtig, wir haben es nur einmal mehr unnötig spannend gemacht“, so das Fazit von VfL-Trainer Michael Steger nach dem knappen aber immens wichtigen Heimerfolg gegen die SG Dornstetten. Seine Mannschaft hatte sich über die gesamte Spieldauer zahlreiche Chancen herausgearbeitet, deren Verwertung ließ jedoch immer wieder zu wünschen übrig. Die Gäste aus Dornstetten gaben sich bis in die Schlussphase hinein nicht geschlagen, verkürzten zweimal und standen nach 90 Minuten dennoch mit leeren Händen da.

Weiter gefährlich

VfR Sulz – SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee 1:1 (1:1). In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer in der Neckarstadt eine ausgeglichene Bezirksliga-Begegnung, in der beide Mannschaften je einen Torerfolg bejubeln durften. „Nach der Pause hatten wir dann zwar mehr vom Spiel, die Gäste blieben über schnelle Gegenstöße jedoch zu jedem Zeitpunkt gefährlich“, so VfR-Pressesprecher Michael Hess nach dem Schlusspfiff. Die Platzelf vergab im zweiten Durchgang schließlich noch mehrere Großchancen – unter anderem einen Strafstoß – und musste sich daher mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

FV Grün-Weiß Ottenbronn – SV Eutingen 1:3 (1:2). Die Gäste aus dem Gäu starteten druckvoll in die Begegnung, gingen früh in Führung und stellten nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel wurde der eigene Vorsprung dann weiter ausgebaut und in einen souveränen 3:1-Auswärtserfolg verwandelt. Der SVE orientiert sich durch den dreifachen Punktgewinn tabellarisch weiter nach oben und findet sich in der Abschlusstabelle der ersten Saisonhälfte auf dem sechsten Rang wieder. Der FV Ottenbronn ist dagegen weiterhin in der Abstiegszone zu finden.

Ausgleich in der Schlussphase

1. FC Altburg – SV Baiersbronn 2:2 (1:0). Im Verfolgerduell erwischten die Gastgeber den besseren Start und sicherten sich durch ihren Top-Torjäger Luca Malandra die Pausenführung. Nachdem der FCA diese nach der Pause zunächst weiter ausbauen konnte, schlugen die Gäste aus dem Murgtal in der Schlussphase zurück und glichen die Begegnung zur Überraschung einiger Anwesenden noch aus. „Aus unserer Sicht ist es natürlich schade, dass wir unsere Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand gegeben haben, alles in allem war die Partie aber ausgeglichen, sodass ein Remis folgerichtig war“, so Altburgs Spielleiter Michael Holzäpfel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 Freudenstadt gewinnt schmeichelhaft im Kellerduell Die SpVgg Freudenstadt feierte im Kellerduell der Landesliga gegen den FC Albstadt ihren zweiten Saisonsieg, der am Ende aber mehr als schmeichelhaft war.

SGM Oberreichenbach/Würzbach – SV Gültlingen 1:2 (1:1). Beide Mannschaften agierten zunächst auf Augenhöhe und durften schließlich innerhalb von 120 Sekunden eigene Torerfolge bejubeln. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Halbzeit. Nach der Pause versuchten beide Teams, die Begegnung zu den eigenen Gunsten zu entscheiden, schlussendlich waren es jedoch die Hausherren, die abermals in Führung gingen und sich den Vorsprung anschließend nicht mehr nehmen ließen. Im Mittelfeld der Tabelle trennen beide Mannschaften durch den Auswärtssieg des SVG nun sechs Punkte.

TSV Möttlingen – SG Felldorf/Bierlingen. Die Partie in Möttlingen wurde abgesetzt.