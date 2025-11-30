Bezirksliga Nordschwarzwald: Sportfreunde Gechingen profitieren von Ergebnissen

Die Sportfreunde aus Gechingen hatten vorgelegt und die Verfolger kamen am 15. Bezirksligaspieltag über Unentschieden nicht hinaus. Der Vorsprung ist allerdings mehr als knapp.
SF Gechingen – TSF Dornhan 5:1 (2:0). Bereits im ersten Durchgang waren die favorisierten Hausherren die bessere Mannschaft und erspielten sich durch einen Doppelpack von Edison Behramaj eine Zwei-Tore-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel bauten die Sportfreunde ihren Vorsprung schließlich auf fünf Tore aus, ehe den Gästen von der Dornhaner Platte noch der Ehrentreffer gelang. Dieser hatte jedoch lediglich kosmetischen Wert und änderte auch in der Schlussphase nichts mehr am Spielverlauf. Spieler des Tages war zweifelsfrei Edison Behramaj, der schlussendlich drei von fünf SF-Toren erzielte.