1 Der Ottenbronner Micael Marques fährt am Donnerstag direkt vom Flughafen nach Ergenzingen. Foto: Andreas Reutter

Am vierten Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald plagen fast alle Mannschaften große Personalprobleme. Hinzu kommt, dass die Teams nun erneut unter der Woche gefordert sind.









Im neuen Fußballbezirk Nordschwarzwald steht die dritte englische Woche in Folge an – und das mitten in den Sommerferien, in denen vielen Mannschaften ihre Urlauber schmerzhaft fehlen. Nach zwei Runden im Bezirkspokal ist nun am Mittwoch und Donnerstag die Bezirksliga mit dem vierten Spieltag an der Reihe.