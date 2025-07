Bezirksliga Nordschwarzwald: Spielerabgang schmerzt GW Ottenbronn ganz gewaltig

1 Wayne Reich wird in der neuen Saison Spielertrainer beim TSV Neuhengstett. Foto: Kraushaar Grün-Weiß Ottenbronn geht mit gemischten Gefühlen in die neue Saison – denn ein Abgang tut weh.







Platz drei in der Bezirksliga Böblingen/Calw in der Saison 2022/23 – als Aufsteiger aus der Kreisliga A. Ein Jahr später folgt der siebte Platz, womit Grün-Weiß Ottenbronn als zweitbester Verein aus dem Kreis Calw hinter den Böblinger Klubs und dem VfL Nagold II abschneidet. Und dann in der abgelaufenen Saison erneut der dritte Platz - mit nur drei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten Spvgg Freudenstadt, womit die Aufstiegsrelegation zur Landesliga zum Greifen nah war. Damit ist das Team von Spielertrainer Julian Immisch sportlich die neue Nummer zwei des Landkreises Calw und ein Titelfavorit für die neue Bezirksliga-Saison.