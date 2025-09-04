Bezirksliga Nordschwarzwald: Spannender Aufsteigerkracher steht im Mittelpunkt

In der Bezirksliga Nordschwarzwald zieht am Sonntag vor allem das Duell zwischen den beiden Aufsteigern TSV Möttlingen und SG Oberreichenbach/Würzbach die Aufmerksamkeit auf sich.

Viele Augen werden in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald am Sonntag ab 15 Uhr auf den Aufsteigerkracher zwischen dem TSV Möttlingen und der SG Oberreichenbach/Würzbach gerichtet sein. Der TSV Möttlingen nimmt nach dem zweiten Spieltag in der allerdings noch nicht aussagekräftigen Rangliste mit null Punkten und 1:7 Toren den letzten Tabellenplatz ein. Beim 1:2 in Althengstett gab der Neuling eine gute Figur ab, wohingegen dieser beim 0:5 gegen den Landesliga-Absteiger SV Wittendorf kein Land sah. In den letzten fünf Begegnungen beider Teams fielen immer mindestens drei Treffer. In der Vorsaison nahmen die Möttlinger in der Hinrunde die Oberreichenbacher mit 6:1 auseinander. Vielleicht ein gutes Omen, dass dieses Duell wie schon im Vorjahr erneut am 7. September stattfinden wird. Im Rückspiel lieferte der Vorjahresmeister der Kreisliga A mit einem 4:1-Sieg die passende Antwort. In der Spielzeit 2024/25 lieferten sich beide Teams einen packenden Zweikampf um den Meistertitel, den sich am Ende die Torfabrik aus Oberreichenbach, die mit 101 die 100-Tore-Schallmauer durchbrach, mit vier Punkten Vorsprung vor den Möttlingern sicherten, die 80-mal einnetzten. Die Möttlinger sicherten sich den Aufstieg durch ein 4:2 in der Relegation gegen die TSG Wittershausen und ein 2:1 gegen den VfR Sulz, der trotz dieser Niederlage ebenfalls in der Staffel blieb.

Der nächste Kantersieg? Der SV Wittendorf möchte nach dem Kantererfolg gegen den TSV Möttlingen den nächsten hohen Erfolg gegen den weiteren Neuling SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee holen.

Die Hintermannschaft von Grün-Weiß Ottenbronn muss im Vergleich zum 1:4 in Baiersbronn und dem 4:4 gegen den SV Gültlingen eine klare Leistungssteigerung an den Tag legen, denn sonst könnte es beim Gastspiel bei der SG Felldorf/Bierlingen ein böses Erwachen geben. Allerdings gilt es auch zu schauen, wie die Grün-Weißen es moralisch verarbeitet haben, dass sie gegen die Gültlinger in der letzten halben Stunde einen scheinbar komfortablen 4:1-Vorsprung vergeigt haben. Die beiden bisherigen einzigen Duelle in der Historie gewannen die Ottenbronner im Vorjahr mit 2:1 und 4:2.

Unterschiedliche Auftritte

Zu Saisonbeginn ist fehlende Kontinuität keine Seltenheit, die beiden Baiersbronner Auftritte waren allerdings komplett unterschiedlich. Während nach dem ersten Spieltag durch das 4:1 gegen Grün-Weiß Ottenbronn die Tabellenspitze geentert wurde, wurde eine Woche später deutlich mit 0:4 gegen die SF Gechingen der Kürzere gezogen.

Offensive in guter Frühform

Beim VfR Sulz befindet sich die Vordermannschaft schon in Frühform, vor allem auf das brandgefährliche Offensivtrio Dennis Mutschler, Jonathan Siegel und Philipp Rumpel sollte der nächste Gegner Baiersbronn aufpassen. Nach dem 4:4 gegen die TSF Dornhan, bei dem Mohammed Aldebsawi, Mutschler und Spielertrainer Rumpel das Runde ins Eckige bugsierten, trugen sich beim 4:0 gegen den SV Eutingen Rumpel, Siegel per Doppelpack und Mutschler in die Torschützenliste ein.

Der Fünftplatzierte, die SG Dornstetten, kann vor allem an einem guten Tag dem durchwachsen gestarteten Zehntplatzierten TSF Dornhan die Stirn reichen.

Noch Luft nach oben

Natürlich sollten die Leistungen an den ersten beiden Spieltag noch nicht überbewertet werden und die Siege gegen die Aufsteiger TSV Möttlingen (2:1) und SG Oberreichenbach/Würzbach (5:2) sowie die beiden Pokalerfolge gegen den A-Ligisten SV Gündringen (6:0) und den A-Liga-Absteiger Phönix Pfalzgrafenweiler (4:1) nicht zu hoch gehangen werden, aber dass die Althengstetter nicht für eine neue Spielzeit bereit sind, kann ihnen niemand nachsagen. Beim Duellanten 1. FC Altburg ist Luft nach oben. Der Pokalerfolg in der ersten Runde gegen den A-Ligisten Spvgg Wart/Ebershardt mit 6:4 nach Elfmeterschießen gestaltete sich mühsam. Es folgte das Pokal-Aus mit einer krachenden 1:5-Pleite gegen den Vorjahreselften der Kreisliga A, den TSV Haiterbach, und auch beim torlosen Remis gegen den SV Gültlingen und dem 2:3 gegen die SG Felldorf/Bierlingen in der Bezirksliga lief längst nicht alles rund.