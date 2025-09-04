Bezirksliga Nordschwarzwald: Spannender Aufsteigerkracher steht im Mittelpunkt

In der Bezirksliga Nordschwarzwald zieht am Sonntag vor allem das Duell zwischen den beiden Aufsteigern TSV Möttlingen und SG Oberreichenbach/Würzbach die Aufmerksamkeit auf sich.
Viele Augen werden in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald am Sonntag ab 15 Uhr auf den Aufsteigerkracher zwischen dem TSV Möttlingen und der SG Oberreichenbach/Würzbach gerichtet sein. Der TSV Möttlingen nimmt nach dem zweiten Spieltag in der allerdings noch nicht aussagekräftigen Rangliste mit null Punkten und 1:7 Toren den letzten Tabellenplatz ein. Beim 1:2 in Althengstett gab der Neuling eine gute Figur ab, wohingegen dieser beim 0:5 gegen den Landesliga-Absteiger SV Wittendorf kein Land sah. In den letzten fünf Begegnungen beider Teams fielen immer mindestens drei Treffer. In der Vorsaison nahmen die Möttlinger in der Hinrunde die Oberreichenbacher mit 6:1 auseinander. Vielleicht ein gutes Omen, dass dieses Duell wie schon im Vorjahr erneut am 7. September stattfinden wird. Im Rückspiel lieferte der Vorjahresmeister der Kreisliga A mit einem 4:1-Sieg die passende Antwort. In der Spielzeit 2024/25 lieferten sich beide Teams einen packenden Zweikampf um den Meistertitel, den sich am Ende die Torfabrik aus Oberreichenbach, die mit 101 die 100-Tore-Schallmauer durchbrach, mit vier Punkten Vorsprung vor den Möttlingern sicherten, die 80-mal einnetzten. Die Möttlinger sicherten sich den Aufstieg durch ein 4:2 in der Relegation gegen die TSG Wittershausen und ein 2:1 gegen den VfR Sulz, der trotz dieser Niederlage ebenfalls in der Staffel blieb.