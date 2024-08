So geht der SV Althengstett in die neue Saison

1 Christoph Hindenach (links) ist zurück beim SV Althengstett. Foto: Kraushaar

Der SV Althengstett ist zurück in der Bezirksliga. Nur der Klassenerhalt scheint für den Aufsteiger aber ein zu tief gestapeltes Saisonziel zu sein.









Die Fußballer aus dem Eugen-Günther-Sportpark sind in der Fußball-Bezirksliga zurück. Mit der souverän herausgespielten Meisterschaft in der Staffel 1 der Kreisliga A im nun aufgelösten Bezirk Böblingen/Calw hat der SV Althengstett den Betriebsunfall am Ende der Saison 2022/23 korrigiert.