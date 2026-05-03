Bezirksliga Nordschwarzwald: So äußert sich Coach Sven Hayer sich zu einer strittigen Spielszenen

1 Sven Hayer kritisierte den Schiedsrichter nach der Heimniederlage. Foto: Fritsch Nach der Partei zwischen der SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee und dem SV Althengstett äußern sich beide Trainer kritisch und analysierten die entscheidenden Spielszenen der Partie.







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Nach dem Abstiegskampf zwischen der SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee und dem SV Althengstett äußerten sich beide Trainer zur umkämpften und intensiven Partie. Sven Hayer (SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee): „Die erste Halbzeit war ein klassisches Kellerduell. Keiner wollte verlieren und die beiden Teams wollten nicht viel riskieren. Die entscheidende Szene des Spiels war der Ausgleichstreffer der Gäste. Der Schiedsrichter sieht ein klares Abseits nicht und auch die Gelb-Rote Karte für Trick war aus meiner Sicht nicht korrekt. Bei der Hitze in Unterzahl zu spielen, ist auch nicht einfach.“ Daniel Sajko (Trainer SV Althengstett): „Wir haben am Donnerstag erst gespielt und das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Wir hatten schwere Beine. Es war ein hitziges Spiel, es gab sehr viele Zweikämpfe und Fouls. Der Platzverweis direkt nach unserem Ausgleich hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wenn man das 1:1 schießt, hat man sowieso eine breite Brust. Anschließend hatten wir noch einige Tormöglichkeiten, um das Spiel früher für uns zu entscheiden. In der Phase der Saison ist jeder Dreier wichtig und entscheidend.“