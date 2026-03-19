Bezirksliga Nordschwarzwald: SG Oberreichenbach/Würzbach nimmt Schlusslicht ernst

Bei der SG Oberreichenbach/Würzbach weiß man vor dem Gang zum TSV Möttingen: Das Schlusslicht der Bezirksliga Nordschwarzwald hat sich noch nicht aufgegeben.
Zu einem Aufsteigerduell unter unterschiedlichen Vorzeichen zwischen der SG Oberreichenbach/Würzbach und dem TSV Möttlingen kommt es am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald. Während sich die Spielgemeinschaft als Neuntplatzierter ohne Umschweife in der neuen Umgebung zurecht gefunden hat, haben die Möttlinger große Probleme und nehmen den letzten Rang ein.