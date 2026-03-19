Bezirksliga Nordschwarzwald: SG Oberreichenbach/Würzbach nimmt Schlusslicht ernst

Zu einem Aufsteigerduell unter unterschiedlichen Vorzeichen zwischen der SG Oberreichenbach/Würzbach und dem TSV Möttlingen kommt es am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald. Während sich die Spielgemeinschaft als Neuntplatzierter ohne Umschweife in der neuen Umgebung zurecht gefunden hat, haben die Möttlinger große Probleme und nehmen den letzten Rang ein.

Keine Eintagsfliege „Die Mannschaft macht bisher einen Super-Job. Auf diesen Leistungen lässt sich aufbauen. Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir super-happy. Diesen Tabellenplatz hätten wir vor der Saison unterschrieben“, meint SG-Trainer Michael Frey. „Wir werden nicht überheblich werden. Für uns gilt es weiterhin Punkte gegen den Abstieg zu sammeln und keine Eintagsfliege zu sein. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt“, bleibt Frey auf dem Boden. „Wir besitzen eine sehr, sehr starke und ausgewogene Offensive mit vier, fünf extrem gefährlichen Stürmern die alle gezeigt haben, dass sie treffen können. Zudem spielen wir konstant, verfügen über ein sehr starkes Mannschaftsgefüge und es stimmt die Ausgewogenheit zwischen Talent und Erfahrung“, benennt Frey die Vorzüge seines Teams, das auch in der Bezirksliga den Weg mit Spielern aus der eigenen Reserve, die sukzessive nach oben beordert werden, weitergehen möchte. „Die Bezirksliga ist allerdings eine ganz andere Hausnummer als die Kreisliga A, da mussten wir im bisherigen Saisonverlauf oft Lehrgeld bezahlen“, so Frey, der die personelle Lage als „in Ordnung“ einstuft, da der Großteil an Bord sei und nur zwei, drei Langzeitverletzte zu beklagen seien.

„Wir sind gut aus der Winterpause gekommen und gehen mit breiter Brust und mit dem Ziel, drei Punkte zu holen, in das Spiel, aber Möttlingen ist ein gefährlicher Gegner, der sich definitiv noch nicht aufgegeben hat, so dass ich ein super-super-schweres Duell für uns erwarte“, zeigt Frey großen Respekt vor dem Schlusslicht.

120 Prozent geben

„Die SG Oberreichenbach/Würzbach verfügt über schnelle Spieler und hat seine Stärken klar in der Offensive. In der jüngsten Vergangenheit sahen wir gegen sie fast immer gut aus und deshalb sehe ich sie auch nicht als unschlagbar an“, geht der Möttlinger Spielleiter Simon Walz auf den Gegner ein. „In der Kreisliga A mussten wir nur in drei, vier Spielen 120 Prozent geben, in der Bezirksliga ist jedes Spiel ein Topspiel und da lagen gerade anfangs die Nerven blank“, sagt Walz. „Spielerisch haben wir Bezirksliganiveau, aber wir müssen kaltschnäuziger vor dem gegnerischen Tor werden und unsere Chancen besser nutzen und dumme Gegentore vermeiden. Zudem hat uns in manchen Begegnungen auch das Spielglück gefehlt“, geht Walz auf die Hauptgründe für die problematische Saison ein. „Unsere Möglichkeiten auf den Klassenerhalt sehe ich aber weiterhin als intakt ein. Die Mannschaft zieht mit und hat Bock Vollgas zu geben“, stimmt laut Walz die Mentalität.

SG AMD ist Außenseiter

Zur gleichen Zeit findet das Duell zwischen der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee und dem SV Wittendorf statt, in das die SG als Außenseiter geht. Schwer wird es auch für Grün-Weiß Ottenbronn gegen die SG Felldorf/Bierlingen.

Spitzenreiter SF Gechingen kam hervorragend aus der Winterpause und strotzt nach dem 4:2-Triumph beim SV Baiersbronn nur so vor Selbstvertrauen. Mit dem Drittplatzierten SV Gültlingen gilt es allerdings ein dickes Brett zu durchbohren. Die Gültlinger haben bereits sieben Punkte Rückstand auf den Primus und würden sich bei einer Niederlage vermutlich endgültig aus dem Titelrennen verabschieden, welches immer mehr zu einem Zweikampf zwischen den Sportfreunden und dem punktgleichen VfR Sulz mutiert, gegen den die Baiersbronner auf Revanche für die Niederlage gegen Gechingen aus sind.

Rückenwind ausnutzen

Wiedergutmachung für die jüngste 1:2-Pleite im Kellerkracher gegen den Tabellenvorletzten TSF Dornhan möchte der VfL Nagold II gegen das Mittelfeldteam vom SV Eutingen betreiben, denn der Abstieg in die Kreisliga A wäre ein schwerer Schlag ins Kontor für die einzige Reserve der Staffel. Die TSF Dornhan hingegen möchten den Rückenwind ausnutzen und sollte gegen die SG Dornstetten, gegen die mit 0:1 im Hinspiel der Kürzere gezogen wurde, wahrlich nicht chancenlos sein. Gelingt es zudem der Althengstetter Offensive die herausragende Altburger Hintermannschaft, die gerade einmal 16 Gegentreffer und somit die mit weitem Abstand wenigsten der Staffel hinnehmen musste, ernsthaft in Verlegenheit zu bringen ?