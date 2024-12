Bezirksliga Nordschwarzwald: SG Felldorf/Bierlingen schießt den TuS Ergenzingen von der Spitze

1 Die Freudenstädter (in Blau) sicherten sich durch den Erfolg in Führung die Tabellenführung. Foto: Andreas Wagner

Der TuS Ergenzingen hat nach überraschender Heimniederlage die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald abgeben müssen. Als Erster überwintert nun die Spvgg Freudenstadt.









Link kopiert



Bezirksliga TuS Ergenzingen – SG Felldorf/Bierlingen 1:3 (0:0). Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte es noch so ausgesehen, als ob der TuS Ergenzingen nach dem Führungstreffer von Johnny Platz (50.) den 13. Saisonsieg einfahren würde. Doch dann schlugen die Gäste aus Felldorf zu – und wie. Ümit Dagistan (87.), Kevin Kiesel (90.+6) und Timo Nichter (90.+7) konnten mit ihren Treffern die Begegnung in der Schlussphase noch drehen. „Ich bin sprachlos. So dürfen wir uns nicht präsentieren. In der ersten Halbzeit hatten wir gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, aber kaum eine echte Torchance“, so TuS-Coach Michael Sattler, dessen Team am Samstagnachmittag weit weg war von den eigenen Ansprüchen.