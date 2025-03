Bezirksliga Nordschwarzwald: SF Salzstetten wollen Revanche

1 Daniel Wehle (rechts) und die SF Salzstetten hoffen gegen die Spvgg Freudenstadt auf eine Überraschung. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Rosenfe

„Wenn der SV Gündringen gegen den Tabellenführer einen Punkt holt, warum sollen wir dann nicht drei holen?“, fragt Matze Stasch von den SF Salzstetten vor dem Spiel gegen die Spvgg Freudenstadt.









Tabellenführer Spvgg Freudenstadt möchte am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald gegen die SF Salzstetten Platz eins ausbauen. Der Drittplatzierte, die SF Gechingen, wollen gegen den VfR Sulz ebenso den Anschluss wahren wie der TuS Ergenzingen beim SV Gültlingen. Das Trio am Tabellenende, der SV Mitteltal/Obertal, der SV Marschalkenzimmern und der SV Gündringen, muss dagegen auswärts beim SV Alpirsbach, bei Grün-Weiß Ottenbronn und der SG Vöhringen versuchen, in die Puschen zu kommen, denn sonst rückt der Klassenerhalt immer mehr in weite Ferne.