Bezirksliga Nordschwarzwald: SF Gechingen sind Herbstmeister

Da der SV Baiersbronn und der VfR Sulz jeweils nur unentschieden spielen, gehen die Sportfreunde Gechingen als Herbstmeister in die zweite Hälfte der Bezirksliga Nordschwarzwald.

Nach zahlreichen Wochen, in denen die Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald regelmäßig von mehreren punktgleichen Teams angeführt wurde, steht zum Ende der Hinrunde nun eine Mannschaft allein auf dem Platz an der Sonne: Die SF Gechingen hatten sich bereits am Freitagabend nach einem überzeugenden 5:1-Heimerfolg gegen die TSF Dornhan an die Tabellenspitze gesetzt, hätten am Sonntag jedoch von mehreren Teams abgelöst werden können. Dass es dazu nicht kam, hatte mit zwei Punkteteilungen an andere Stelle zu tun.

Moral bewiesen Der bisherige Spitzenreiter SV Baiersbronn kam im Spitzenspiel beim 1. FC Altburg nicht über ein Unentschieden hinaus und musste den begehrten Platz an der Tabellenspitze daher abgeben. Dabei bewies die Mannschaft von Spielertrainer Kevin Braun jedoch Moral und kam in den letzten zehn Minuten noch von einem Zwei-Tore-Rückstand zum Punktgewinn. Dass der Spielertrainer selbst in der Schlussminute noch den entscheidenden Treffer zum 2:2 schoss, ist dabei besonders hervorzuheben.

Auch der Drittplatzierte VfR Sulz konnte den Sprung an die Tabellenspitze nicht vollführen, da er vor heimischem Publikum nicht über ein 1:1 gegen die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee hinauskam. Die Gäste konnten den Führungstreffer durch Bastian Lein wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff noch durch ihren erfolgreichsten Torjäger, Raphael Hopf, ausgleichen und sich damit den Punktgewinn sichern.

Große Heimstärke

Betrachtet man die bisherigen Saisonleistungen des Herbstmeisters etwas genauer, fällt eine starke Diskrepanz zwischen Erfolgen auf eigenem Platz und in der Fremde auf. Während die Elf von Trainer Balazs Venter vor heimischem Publikum aus den ersten acht Begegnungen starke 20 Punkte einfahren konnte, waren es in den ersten sieben Spielen auf gegnerischen Plätzen lediglich deren neun. In der Auswärtstabelle sind die SF Gechingen daher lediglich im unteren Tabellenmittelfeld zu finden und dürften sich daher freuen, dass die letzte Begegnung vor der Winterpause am kommenden Sonntag erneut auf eigenem Platz stattfinden wird. Zum ersten Rückrundenspieltag empfangen die Sportfreunde dann den SV Eutingen.

Wieder im Abstiegskampf

Im Tabellenkeller gab es am 15. Spieltag dagegen wenig Bewegung. Die einzige Ausnahme ist dabei der VfL Nagold II. Im Kellerduell gegen die SG Dornstetten präsentierte sich die Mannschaft um Trainer Michael Steger trotz zahlreicher vergebener Chancen als treffsicher genug, um den Platz als Sieger zu verlassen. Im Zwischenklassement rückt die VfL-Reserve damit bis auf einen Zähler an die Spielgemeinschaft heran, die durch die Niederlage wieder mitten im Abstiegskampf angekommen ist. Am Wochenende treffen die Dornstetter zum Rückrunden-Auftakt vor heimischem Publikum auf den zuletzt wieder stabiler wirkenden SV Wittendorf.

Nach Abschluss der ersten Saisonhälfte liegen in der Torschützenliste Edison Behramaj von den SF Gechingen und Sebastian Braun vom SV Baiersbronn mit je 13 Treffern gleichauf. Raphael Hopf lauert mit einem Torerfolg weniger auf dem dritten Rang. Der VfR Sulz und der VfL Nagold II haben die Hinserie als einzige Vereine ohne Platzverweis überstanden, während die Neckarstädter dabei jedoch lediglich auf moderate 24 Gelbe Karten kommen, wurden die Spieler aus Nagold während der ersten 15 Partien schon 39-mal verwarnt. Der VfL II liegt dabei jedoch noch deutlich hinter dem SV Althengstett, dessen Spieler im selben Zeitraum 52-mal den gelben Karton sahen – der Spitzenwert der Spielklasse.