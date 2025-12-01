Bezirksliga Nordschwarzwald: SF Gechingen sind Herbstmeister

Da der SV Baiersbronn und der VfR Sulz jeweils nur unentschieden spielen, gehen die Sportfreunde Gechingen als Herbstmeister in die zweite Hälfte der Bezirksliga Nordschwarzwald.
Nach zahlreichen Wochen, in denen die Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald regelmäßig von mehreren punktgleichen Teams angeführt wurde, steht zum Ende der Hinrunde nun eine Mannschaft allein auf dem Platz an der Sonne: Die SF Gechingen hatten sich bereits am Freitagabend nach einem überzeugenden 5:1-Heimerfolg gegen die TSF Dornhan an die Tabellenspitze gesetzt, hätten am Sonntag jedoch von mehreren Teams abgelöst werden können. Dass es dazu nicht kam, hatte mit zwei Punkteteilungen an andere Stelle zu tun.