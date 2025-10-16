Bezirksliga Nordschwarzwald: SF Gechingen noch immer in der Findungsphase

1 Dennis Carl und seine SF Gechingen treffen am Sonntag auf Grün-Weiß Ottenbronn. Foto: Eibner-Pressefoto Vor dem Spiel gegen Grün-Weiß Ottenbronn räumt Abteilungsleiter Stephan Funk ein, dass bei seinen SF Gechingen noch nicht ein Rädchen ins andere greift.







Link kopiert



Äußerst knapp geht es auch nach dem achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald zu, denn den Spitzenreiter SV Wittendorf und den Neuntplatzierten SV Baiersbronn trennen nur sechs Zähler. „Bei unseren bisherigen acht Spielen hat sich keines der Teams abgehoben vom Rest. Es geht sehr ausgeglichen zu und ich denke, dass dieses auch den restlichen Saisonverlauf so bleiben wird, die Spiele laufen alle auf einem ordentlichen Niveau ab. Letzte Saison gab es nicht so viele gute Mannschaften“, zieht Stephan Funk von den SF Gechingen ein Zwischenfazit. Deshalb ist es auch nicht pures Understatement, wenn der Abteilungsleiter des Siebtplatzierten, der bei einem Torverhältnis von 14:12 eine Bilanz von jeweils drei Siegen und Remis bei zwei Niederlagen aufweist, vor dem Zwölftplatzierten Grün-Weiß Ottenbronn warnt, der drei Zähler weniger auf der Habenseite verbucht. „Das wird ein schwieriges Spiel für uns werden, denn Ottenbronn wird nachdem es zu Beginn vier, fünf Ausfälle hatte, vermutlich wieder nahezu vollständig sein“, meint Funk. „Auf dem kleinen, holprigen Ottenbronnr ging es zuletzt immer sehr eng zu. Ich erwarte ein zweikampfbetontes Kampfspiel“, blickt Funk voraus, der bei seiner Elf Potential nach oben sieht. „Insgesamt gesehen befinden wir uns noch immer in der Findungsphase, denn es klemmt unter anderem weiterhin an den Laufwegen und es greift noch nicht jedes Rädchen in das andere über. Zudem haben wir bisher Probleme im letzten Drittel und der Torabschluss klappt noch nicht so gut. Sehr gut ist hingegen unser Kombinationsspiel vor dem Strafraum“, geht Funk auf Stärken und Schwächen seiner Elf ein. „Wir möchten um die oberen Plätzen mitspielen“, gibt Funk die Marschrichtung vor.