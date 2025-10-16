Bezirksliga Nordschwarzwald: SF Gechingen noch immer in der Findungsphase
Dennis Carl und seine SF Gechingen treffen am Sonntag auf Grün-Weiß Ottenbronn. Foto: Eibner-Pressefoto

Vor dem Spiel gegen Grün-Weiß Ottenbronn räumt Abteilungsleiter Stephan Funk ein, dass bei seinen SF Gechingen noch nicht ein Rädchen ins andere greift.

Äußerst knapp geht es auch nach dem achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald zu, denn den Spitzenreiter SV Wittendorf und den Neuntplatzierten SV Baiersbronn trennen nur sechs Zähler. „Bei unseren bisherigen acht Spielen hat sich keines der Teams abgehoben vom Rest. Es geht sehr ausgeglichen zu und ich denke, dass dieses auch den restlichen Saisonverlauf so bleiben wird, die Spiele laufen alle auf einem ordentlichen Niveau ab. Letzte Saison gab es nicht so viele gute Mannschaften“, zieht Stephan Funk von den SF Gechingen ein Zwischenfazit. Deshalb ist es auch nicht pures Understatement, wenn der Abteilungsleiter des Siebtplatzierten, der bei einem Torverhältnis von 14:12 eine Bilanz von jeweils drei Siegen und Remis bei zwei Niederlagen aufweist, vor dem Zwölftplatzierten Grün-Weiß Ottenbronn warnt, der drei Zähler weniger auf der Habenseite verbucht. „Das wird ein schwieriges Spiel für uns werden, denn Ottenbronn wird nachdem es zu Beginn vier, fünf Ausfälle hatte, vermutlich wieder nahezu vollständig sein“, meint Funk. „Auf dem kleinen, holprigen Ottenbronnr  ging es zuletzt immer sehr eng zu. Ich erwarte ein zweikampfbetontes Kampfspiel“, blickt Funk voraus, der bei seiner Elf Potential nach oben sieht. „Insgesamt gesehen befinden wir uns noch immer in der Findungsphase, denn es klemmt unter anderem weiterhin an den Laufwegen und es greift noch nicht jedes Rädchen in das andere über. Zudem haben wir bisher Probleme im letzten Drittel und der Torabschluss klappt noch nicht so gut. Sehr gut ist hingegen unser Kombinationsspiel vor dem Strafraum“, geht Funk auf Stärken und Schwächen seiner Elf ein. „Wir möchten um die oberen Plätzen mitspielen“, gibt Funk die Marschrichtung vor.

 

Trendwende gelungen

Nach starkem Saisonstart musste sich der SV Wittendorf mit 0:2 dem 1. FC Altburg und dem SV Eutingen mit 2:4 geschlagen geben, ehe mit dem 3:0 gegen Grün-Weiß Ottenbronn die Trendwende gelang. Zudem gab es ein 0:2 im Bezirkspokal gegen den nächsten Gegner SV Baiersbronn, so dass der SV Wittendorf sicherlich auf Revanche aus sein wird. Die SG Felldorf/Bierlingen geht als Favorit in das Heimspiel gegen den Vorletzten TSF Dornhan.

Das Spitzenspiel steigt im Gültlinger Buchentalstadion, in dem der Gastgeber, der vor Wochenfrist überraschend 0:2 gegen die TSF Dornhan verlor und somit den ersten Rang wieder an den SV Wittendorf zurückgeben musste, den äußerst formstarken SV Eutingen empfängt, der zuletzt vier Erfolge hintereinander holte.

Fünfter Saisonsieg soll her

Prima in die Saison startete auch der Sechstplatzierte 1. FC Altburg und der Duellant VfR Sulz auf Rang drei. Altburg möchte den fünften Heimsieg holen und die Rasensportler möchten auch nach dem fünften Gastspiel weiterhin ohne Niederlage in der Fremde dastehen.

Nach tollem Saisonstart hat sich die SG Oberreichenbach/Würzbach in Richtung Mittelfeld verabschiedet. Dennoch würde der kriselnde VfL Nagold  II gerne mit dem nächsten Gegner tauschen.

Schwere Aufgabe

Das 2:1 beim VfL Nagold II war der erste Möttlinger Saisonerfolg und macht Lust auf mehr, doch gegen den Fünftplatzierten SG Dornstetten wird es mit Sicherheit nicht einfach werden.   

Die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee würde bei einem Auswärtssieg beim SV Althengstett mit mindestens drei Treffern Unterschied am Duellanten in der Rangliste vorbei ziehen. 

 