Bezirksliga Nordschwarzwald: Saison startet mit einem Lokalduell

Mit der Partie TSF Dornhan gegen den VfR Sulz wird an diesem Samstag um 15.30 Uhr die neue Saison in der Fußball-Bezirkliga Nordschwarzwald eröffnet. Für die Turn- und Sportfreunde erfolgte nach nur einer Landesliga-Saison der sofortige Wiederabstieg. Am Ende standen 13 Punkte aus 30 Begegnungen bei einem Torverhältnis von 29:100 zu Buche. Verstärkt haben sie sich nun auch mit Innenverteidiger Ahmet Colak vom südbadischen Verbandsligisten ESV Südstern Singen, der gegen den VfR Sulz schon spielberechtigt sein soll.

Kleinere Brötchen backen

Für den Vorjahres-Zwöften VfR Sulz geriet der Bezirksliga-Verbleib in der Vorsaison trotz 46 Punkten aus 34 Spielen zur Zitterpartie. Es ging in die Abstiegsrelegation, in der der SV Dietersweiler mit 4:1 geschlagen wurde und am Ende dank glücklicher Fügungen trotz einer 1:2-Niederlage im Finale gegen den TSV Möttlingen der Abstieg vermieden wurde. „Nach dieser Vorsaison gilt es kleinere Brötchen zu backen. Von daher ist unser Ziel erst einmal der Klassenerhalt“, meint VfR-Spielertrainer Philipp Rumpel und zeigt auf: „Gegen die TSF Dornhan rechnen wir uns Chancen aus, denn der Gegner hat einige Abgänge zu verzeichnen. Da er neu aufgestellt ist, ist er allerdings schwer einzuschätzen.“ Das erste VfR-Pflichtspiel entpuppte sich gleich als wahrer Krimi, denn im Bezirkspokal wurde in der ersten Runde trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung mit 8:9 nach Elfmeterschießen gegen die Spvgg Freudenstadt II verloren. Zu allem Überfluss sahen der zweite Spielertrainer Domenico Mosca und der eingewechselte Felix Haible jeweils die Rote Karte und fallen gegen die TSF Dornhan aus. „Trotz der Niederlage war ich mit unserem Auftritt zufrieden. Mit zehn Mann hatten wir mehrere richtig gute Chancen auf das 4:0 und selbst zu neunt sind wir dreimal allein aufs gegnerische Tor gelaufen“, blickt Rumpel zurück und findet: „Mit dem Verlauf unserer Vorbereitung war ich zufrieden. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg.Es gab eine gute Trainingsbeteiligung, gute Testspiele mit guten Ergebnissen. Die Neuzugänge haben sich super integriert und wir haben auch das ein oder andere taktisch versucht, was wir ebenfalls gut hingekriegt haben.“

Absteiger gegen Aufsteiger

Alle anderen Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. Der Landesliga-Absteiger SV Wittendorf hat einen Heimsieg gegen den Aufsteiger SG Dornstetten fest im Visier, die SG Oberreichendorf/Würzbach möchte nach dem 9:0-Sieg in der zweiten Runde des Bezirkspokals gegen die eigene zweite Mannschaft die SG Felldorf/Bierlingen düpieren. Der SV Gültlingen bekommt es gleich am ersten Spieltag mit dem Lokalrivalen 1. FC Altburg zu tun. Der Vorjahresdritte Grün-Weiß Ottenbronn wird alles daran setzen, dem SV Baiersbronn ein Bein zu stellen, allerdings könnte das hart umkämpfte Pokalspiel von Mittwoch, das erst nach Elfmeterschießen gegen den TSV Altensteig gewonnen wurde, noch in den Knochen stecken. Zwischen dem SV Eutingen und den SF Gechingen könnte es ein Spiel auf Augenhöhe geben. Der VfL Nagold II wird mit viel Motivation ins Gastspiel bei der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee gehen und dem TSV Möttlingen könnte die Aufstiegseuphorie beim Duell beim SV Althengstett in die Karten spielen.