Bezirksliga Nordschwarzwald: Saison startet mit einem Lokalduell

Die Partie zwischen den TSF Dornhan und dem VfR Sulz eröffnet am Samstag die neue Saison der Bezirksliga Nordschwarzwald. Der SV Gültlingen empfängt Lokalrivale 1. FC Altburg.
Mit der Partie TSF Dornhan gegen den VfR Sulz wird an diesem Samstag um 15.30 Uhr die neue Saison in der Fußball-Bezirkliga Nordschwarzwald eröffnet. Für die Turn- und Sportfreunde erfolgte nach nur einer Landesliga-Saison der sofortige Wiederabstieg. Am Ende standen 13 Punkte aus 30 Begegnungen bei einem Torverhältnis von 29:100 zu Buche. Verstärkt haben sie sich nun auch mit Innenverteidiger Ahmet Colak vom südbadischen Verbandsligisten ESV Südstern Singen, der gegen den VfR Sulz schon spielberechtigt sein soll.