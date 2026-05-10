Bezirksliga Nordschwarzwald: Rumpel spricht von verdientem Erfolg, Kusterer sieht einen verlorenen Sieg

1 Die SF Gechingen (in Weiß) haben die Führung in letzter Sekunde hergegeben. Foto: Wagner Die Stimmen von Phillipp Rumpel und Jens Kusterer zum Topspiel der Bezirksliga könnten nicht unterschiedlicher sein.







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VfR Sulz – SF Gechingen 2:1 (0:0). Nach der turbulenten Schlussphase dieses Topspiels könnten die Gefühlslagen der beiden Trainer kaum unterschiedlicher sein: Während VfR-Coach Philipp Rumpel im „Paradies“ schwebt, herrscht bei Gechingens Trainer Jens Kusterter große Enttäuschung und Frust über den späten Spielverlauf. Philipp Rumpel (Trainer VfR Sulz): „Den Punkt hätte ich nach dem 1:1 natürlich schon mitgenommen. Wie wir durch diesen Sonntagsschuss in Rückstand geraten ist ärgerlich, aber insgesamt haben wir es gegen den Ball diszipliniert gemacht. Wir wollten offensiv mehr machen, aber das war vor allem in der ersten Halbzeit sehr laufintensiv. Wir haben aber durch unsere schnellen Spieler vorne die Tore gemacht. Das ist eine Qualität von uns.“