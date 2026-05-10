Bezirksliga Nordschwarzwald: Rumpel spricht von verdientem Erfolg, Kusterer sieht einen verlorenen Sieg
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Die SF Gechingen (in Weiß) haben die Führung in letzter Sekunde hergegeben. Foto: Wagner

Die Stimmen von Phillipp Rumpel und Jens Kusterer zum Topspiel der Bezirksliga könnten nicht unterschiedlicher sein.

VfR Sulz – SF Gechingen 2:1 (0:0). Nach der turbulenten Schlussphase dieses Topspiels könnten die Gefühlslagen der beiden Trainer kaum unterschiedlicher sein: Während VfR-Coach Philipp Rumpel im „Paradies“ schwebt, herrscht bei Gechingens Trainer Jens Kusterter große Enttäuschung und Frust über den späten Spielverlauf. Philipp Rumpel (Trainer VfR Sulz): „Den Punkt hätte ich nach dem 1:1 natürlich schon mitgenommen. Wie wir durch diesen Sonntagsschuss in Rückstand geraten ist ärgerlich, aber insgesamt haben wir es gegen den Ball diszipliniert gemacht. Wir wollten offensiv mehr machen, aber das war vor allem in der ersten Halbzeit sehr laufintensiv. Wir haben aber durch unsere schnellen Spieler vorne die Tore gemacht. Das ist eine Qualität von uns.“

 

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Der VfR Sulz feiert einen dramatischen Last-Minute-Sieg gegen die SF Gechingen. Durch das 2:1 baut der VfR den Vorsprung auf Verfolger Gechingen auf neun Punkte aus.

Jens Kusterer (Trainer SF Gechingen): „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind spät, aber verdient in Führung gegangen. Über 80 Minuten waren wir die bessere Mannschaft auf dem Platz. Bitter ist das 1:1, weil wir eigentlich sortiert waren und trotzdem das Gegentor bekommen. Danach war klar: Wir mussten alles aufmachen, weil uns das Unentschieden nicht gereicht hätte.“

 