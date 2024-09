Bezirksliga Nordschwarzwald: Plötzlich muss der Spielertrainer in Felldorf in den Kasten

1 Neuzugang Nico Nesch (rechts) traf beim SV Eutingen per Kopf zur 1:0-Führung gegen Mitteltal-Obertal. Foto: Eibner-Pressefoto/Sebastian Rees

Nur noch zwei Teams in der Liga sind ungeschlagen. Neben den Gechingern drehte Gültingen richtig auf. Zudem kassierten drei Teams fünf Gegentore und damit bittere Niederlagen









Link kopiert



BezirksligaSV Baiersbronn – VfL Nagold II 2:2 (1:2). Ein ansehnliches Spiel bei Gluthitze sahen die Rund 130 Zuschauer. Direkt zu Beginn hatte der SVB durch Marc Hitzel und Kevin Braun zwei dicke Chancen. Doch wie es der Fußball will war es dann Nagold, die einen Konter eiskalt zum 0:1 zu Ende spielten. Jan Beifuß traf kurz darauf erneut. Nach einem Freistoß kam er freistehend zum Kopfball. Kurz darauf der Anschlusstreffer durch Marc Hitzel. Nach einem Flügelwechsel traf er ebenso per Kopf. Im zweiten Durchgang machte Baiersbronn mehr. Es dauerte aber bis zur Nachspielzeit, bis Kevin Braun zum 2:2 traf. Sein abgefälschter Schuss bezwang den besten Mann auf dem Feld: Maksim Hoelper, Keeper des VfL. Die Teams teilten sich am Ende verdient die Punkte. Bereits am Mittwoch treffen sie im Pokal erneut aufeinander. SG Felldorf-Bierlingen – SV Marschalkenzimmern 4:1 (1:1). Der Gast ging in Felldorf relativ schnell in Führung und war im ersten Durchgang etwas spielbestimmender. Zwar musste die SG in der zweiten Halbzeit ohne Keeper Tim Rosenfelder weiterspielen, doch hier war man trotzdem das bessere Team. Trainer Ümit Dagistan übernahm den Kasten. Zum in der höhe verdienten Sieg kam die SG durch ein gutes Kombinationsspiel. Der SVM war zudem nach zwei Fouls ab der 80. Minute in Unterzahl.